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Američki mediji objavili su nedavno vest o preokretu u pravnom sporu Luke Dončića i Anamarije Goltes oko starateljstva nad njihovim ćerkama.

Bivša verenica slavnog košarkaša je povukla zahtev za alimentaciju koji je pre nekoliko meseci podnela u Los Anđelesu. Prema sudskim dokumentima, taj je potez napravljen s namerom da se spor reši dogovorom i u najboljem interesu dece.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Podsetimo, Dončić i Goltes početkom godine objavili su da prekidaju desetogodišnju vezu, tokom koje su se verili i dobili dve ćerke.

Nedugo nakon prekida Anamarija je pred sudom u Los Anđelesu zatražila alimentaciju, a slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, posebno nakon što je Dončić angažovao poznatu američku advokaticu Lauru Vaser, specijalizovanu za razvode slavnih osoba. U međuvremenu se pisalo i da je nadležnost kalifornijskog suda upitna jer deca ne žive u toj saveznoj državi.

Advokati procenili da zahtev ne bi prošao?

Međutim, prema informacijama slovenačkog portala Delo, pravi razlog za povlačenje zahteva nije želja za mirnim rešenjem. Njihovi izvori navode da su advokati Anamarie Goltes procenili kako sa zahtevom ne bi uspeli pred kalifornijskim sudom. Smatraju da bi sud predmet odbacio upravo zbog pitanja nadležnosti, o čemu se i ranije izveštavalo.

Ako dve strane uspeju da se dogovore van suda, dugotrajni pravni postupak mogao bi biti izbegnut, a pitanja vezana uz starateljstvo i finansijske obaveze rešena sporazumno.