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Dobrog provoda ne manjka, pa je u jednom restoranu u Bigovi organizovao privatnu žurku za svoje prijatelje.

Za muzički deo večeri bila je zadužena DJ iz Beograda, dobro poznata publici na prestoničkoj klupskoj sceni, koja je atmosferu dovela do usijanja. Gosti nisu krili oduševljenje, a Bogdan je veče proveo u opuštenoj atmosferi, okružen prijateljima, ali i društvom atraktivnih devojaka. Muzika, dobro raspoloženje i letnja energija obeležili su provod koji će se, prema rečima prisutnih, dugo prepričavati.

00:19 Bogdan Bogdanović u Crnoj Gori Izvor: Kurir

Posle naporne sezone, reprezentativac Srbije očigledno koristi svaki trenutak da napuni baterije pred nove izazove koji ga očekuju u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Bogdanović trenutno nastupa za Los Anđeles Kliperse, od kojih se u predstojećoj sezoni očekuje još jedan ozbiljan napad na sam vrh NBA lige.

Nova NBA sezona počinje na jesen, a srpski as će ponovo imati priliku da pokaže zbog čega godinama važi za jednog od najcenjenijih evropskih košarkaša u Americi. Navijači s nestrpljenjem očekuju njegov povratak na parket, dok on, makar na kratko, uživa daleko od reflektora i sportskih obaveza.

Pored uspeha na terenu, Bogdanović već godinama privlači pažnju i privatnim životom. Važi za jednog od najpoželjnijih neženja među srpskim sportistima, pa ne čudi što svaki njegov izlazak izazove veliko interesovanje javnosti. Ipak, košarkaš svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, zbog čega su ovakvi trenuci sa odmora prava retkost.