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Posle višemesečnog zatišja u odnosu Luke Dončića i bivše verenice Anamarije Goltes posle razlaza, dvoje Slovenaca ponovo pune medijske stupce.

Američki TMZ sport je saznao da je Goltes odustala od tužbe pred sudom u Los Anđelesu oko alimentacije za dve ćerke koje imaju njih dvoje.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Procena je bila da će izgubiti taj spor, pa su mediji pretpostavili da se slovenačka manekenka odlučila za vansudski sporazum sa košarkašem.

Međutim, ne lezi vraže.

Kako TMZ sport saznaje, Anamarija je samo napravila strateški potez i odlučila da sudsku borbu prenese u Sloveniju, gde žive njihove ćerke.

Anamarija, prema saznanjima „TMZ-a“, sada zahteva nagodbu prema kojoj bi joj bivši partner isplatio 50 miliona dolara.

"Izvori direktno upoznati sa slučajem navode da je Anamarija u Sloveniji podnela novi zahtev i da za sebe traži 40 miliona dolara. Pretpostavlja se da je preostalih 10 miliona namenjeno njihovim dvema ćerkama“, piše „TMZ“ i dodaje:

"Luka je ranije govorio da bi za svoju decu učinio sve, pa bi taj deo zahteva možda i mogao da bude realan, ali 40 miliona za Anamariju sasvim je druga priča".

„TMZ“ navodi da Anamarija želi i novu presudu kada su u pitanju roditeljska prava i da se Lukino pravo da viđa kćerkice smanji sa dva dana na samo jedan.

„LA Times“ je objavio da je Anamarija, pre povratka u Sloveniju, pred sudom u Los Anđelesu podnela dokumenta kojima traži povlačenje zahteva za alimentaciju, uz obrazloženje da želi da se pitanje reši „mirno i sporazumno“, u najboljem interesu njihove dece.

Ipak, piše „TMZ“, čini se da bi takav dogovor imao veoma visoku cenu.

Luka Dončić i Anamarija imaju dvogodišnju Gabrijelu i sedmomesečnu Oliviju. Bili su zajedno deset godina, pre nego što su početkom ove godine raskinuli veridbu.