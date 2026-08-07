Slušaj vest

Iako je delovalo da je priča oko dolaska Lonija Vokera u Partizan završena onog trenutka kada je objavljeno da odlazi kod Nikole Jokića u Denver, situacija je zapravo potpuno drugačija.

Prema rečima dobro obaveštenog novinara "Denver posta", Beneta Duranda, američki košarkaš nije potpisao garantovani jednogodišnji ugovor sa Nagetsima.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

"Voker sa Denverom ima samo dogovor za trening kamp. Ove jeseni će se kroz kamp boriti za mesto u timu. Nagetsi trenutno imaju dva slobodna mesta u rosteru", objasnio je Durando.

Šta ovo konkretno znači?

Voker je dobio samo priliku da se izbori za ugovor kroz žestoku konkurenciju u trening kampu. Ukoliko ne uspe da se dokaže i ne izbori mesto u timu za predstojeću sezonu, opcija povratka u Evropu ponovo postaje i te kako realna.

Da li Partizan želi da čeka?

Ovde se sada postavlja glavno pitanje za crno-bele: da li se Parnom valjku isplati da čeka?

Trening kampovi u NBA ligi se održavaju tokom jeseni, što znači da bi Partizan morao da uđe u sezonu bez planiranog pojačanja i rizikuje dugačko čekanje, što je potencijalno veliki problem. Posebno je zanimljivo to što se NBA opcija za Vokera uopšte nije spominjala u prethodnom periodu, pa je ovaj iznenadni rasplet doneo mnogo novih upitnika u celoj priči.

Teška životna priča

Loni Voker iza sebe ima jako tešku životnu priču...

Američki košarkaš prošao je kroz pravi pakao, bio je silovan kao dete i preživeo je taj horor, pa je našao utehu u košarci. Njegovu životnu priču možete pročitati u nastavku teksta...

Kada je stigao u NBA Voker je bio prepoznatljiv po ekscentičnoj frizuri kojom je podsećao na čuvenog lika iz crtaća Barta Simpsona. Ta frizura zapravo je predstavljala njegov beg jezive prošlosti.

Foto: Profimedia

- Pravi razlog zašto sam počeo da pravi to sa kosom je to što mi je frizura bila mehanizam za skrivanje. Tokom petog razreda sam boravio u više porodica i bio sam seksualno uznemiravan, silovan, zlostavljan... Bio sam se navikao, jer u tim godinama ne znaš šta je to - otkrio je pre nekoliko godina Voker.

- Kosa je bila nešto što sam mogao da kontrolišem. Davala mi je samopouzdanje.

Nažalost, tokom pandemije demoni iz prošlosti su ponovo počeli da proganjaju Vokera. Prolazio je kroz izuzetno težak period, ali je uspeo da ga prebrodi.

Pogledao se u ogledalo i rešio da sve ostavi iza sebe.

- Pronašao sam mir i unutrašnju sreću. Oprostio sam svima, čak i ljudima koji ne zaslužuju to. Zašto? Vreme ne čeka nikoga, pa zašto bi ga gubio na njih - rekao je Voker.

1/4 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT SHUTTERSTOCK OUT

Ošišao se, ali to nije bila obična promena frizure, već skidanje maske koja je skrivala njegovu nesigrunost.

- Život će uvek biti težak. Morate da igrate sa kartama koje ste dobili i da pokušate da napravite pobedničku ruku. Ako izgubite to nikada nije poraz, to je lekcija - rekao je Voker.

Sa novom frizurom i velikim samopouzdanjem koje je dobio krenuo je i njegov košarkaški uspon. Nakon dobre sezone u Sparsima stigao je u Lejkerse koji su mu dali jednogodišnji ugovor vredan 6,5 miliona dolara.

Na početku sezone je igrao dobro, prosečno beležio 14,7 poena po meču, ali doživeo je povredu zbog koje je izgubio mesto u timu. Kada se oporavio strpljivo je čekao sa klupe svoju šansu, a bio je heroj nekoliko mečeva u plej-ofu.

Usledio je transfer u Bruklin, pa selidba u redove Žalgirisa i kasnije Makabija.

Sada će imati priliku da se izbori da još jednom ostavi trag u NBA ligi.

BONUS VIDEO: