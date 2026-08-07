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Skandal koji je uzdrmao NBA dobio je novi nastavak!

Posle optužbi da je Kavaj Lenard dobio 28 miliona dolara kroz kontroverzni sponzorski ugovor sa kompanijom "Aspiration", pojavili su se novi detalji koji su NBA superstara ponovo stavili pod reflektor.

Sve je počelo prošlog leta kada je novinar Pablo Tore objavio priču koja je izazvala buru u košarkaškom svetu. U fokusu se našao kontroverzni ugovor između Kavaja Lenarda i kompanije Aspiration, nekadašnjeg partnera Los Anđeles Klipersa, vredan čak 28 miliona dolara.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, postojala je sumnja da je taj aranžman mogao da bude način da se zaobiđu pravila NBA lige o ograničenju plata, odnosno "seleri kepu".

Najviše pažnje privukao je termin „no-show posao“, odnosno tvrdnje da je Lenard dobijao veliki novac za marketinški angažman čiji obim nije odgovarao vrednosti ugovora.

Ipak, važno je istaći - Lenard, Klipersi i vlasnik kluba Stiv Balmer odbacili su bilo kakve nepravilnosti i tvrde da nije bilo kršenja pravila.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Novi detalj podigao prašinu

Afera se tu nije završila.

Kako prenose američki mediji, NBA istraga se proširila i na još jedan poslovni aranžman povezan sa Lenardom.

U pitanju je kompanija "Daktronics", proizvođač velikih LED ekrana koji je radio na opremanju nove dvorane Klipersa - Intuit Doma.

Istražitelji navodno proveravaju da li je bilo dodatnih poslovnih odnosa, isplata ili pogodnosti koje bi mogle da budu povezane sa pokušajem zaobilaženja pravila lige.

Upravo zbog toga slučaj je postao mnogo veći od jednog spornog ugovora.

Od 28 miliona do NBA istrage

Priča o "Aspiration" dodatno je dobila na težini jer je kompanija bila povezana sa Klipersima i njihovim vlasnikom Stivom Balmerom.

Balmer je ranije ulagao u "Aspiration", dok je firma imala saradnju sa ekipom iz Los Anđelesa.

Kada su isplivali navodi o Lenardovom višemilionskom ugovoru, NBA je pokrenula istragu kako bi utvrdila da li je bilo pokušaja da se zvezdi Klipersa obezbedi dodatna korist mimo zvaničnih pravila.

Ukoliko bi liga utvrdila nepravilnosti, moguće su ozbiljne posledice — od novčanih kazni do drugih sankcija.

Povratak u Toronto na čekanju

Cela situacija dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Kavaja.

Lenard je trebalo da napravi veliki povratak u Toronto, klub sa kojim je 2019. godine osvojio NBA titulu i postao legenda franšize.

Reptorsi i Klipersi dogovorili su trejd prema kojem bi Kavaj ponovo obukao dres kanadske ekipe, dok bi Los Anđeles dobio Brendona Ingrama, Grejdija Dika, pikove prve i druge runde i dodatnu kompenzaciju.

Međutim, posao je trenutno stavljen na čekanje.

Toronto ne želi da preuzme potencijalni rizik dok NBA ne završi istragu i ne utvrdi da li je bilo kršenja pravila. Drugim rečima - Lenardov povratak u klub u kojem je osvojio prsten trenutno je u rukama NBA lige.

Novinar pokrenuo lavinu

Iza cele priče stoji istraživanje novinara Pabla Toreа, čiji su navodi prošlog leta pokrenuli jednu od najvećih rasprava u NBA.

Od tada se slučaj širi, pojavljuju se novi detalji, a javnost čeka odgovor na najvažnije pitanje:

Da li je u pitanju samo neobičan poslovni dogovor ili nešto što je moglo da naruši pravila najjače košarkaške lige sveta?

Za sada, odgovor još nije poznat, a jedno je sigurno - saga o Kavaju Lenardu još nije završena.