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Viktor Vembanjama ne namerava da se zadovolji onim što je već postigao u NBA ligi.

Mladi Francuz ovog leta ponovo je odlučio da uči od jednog od najvećih centara svih vremena - legendarnog Hakima Olajdžuvona.

Zanimljivo, legendarni centar svoje znanje ne poklanja - privatni treninzi navodno koštaju pravo malo bogatstvo.

Vembanjama već drugo leto zaredom radi sa čuvenim "Drimom", koji mu pomaže da dodatno usavrši igru u reketu, rad nogu i poteze jedan na jedan. Američki mediji i izvori sa NBA scene navode da Olajdžuvon za privatni rad sa igračima naplaćuje oko 100.000 dolara nedeljno.

Hakim Olajdžuvon Foto: Profimedia

Ali ako se pitate zašto bi neko dao toliku sumu za trening sa 62-godišnjom legendom, odgovor je već viđen na parketu.

U prošloj sezoni Vembanjama je protiv Minesote pokazao potez koji je direktno "pozajmio" od Olajdžuvona. U trećoj utakmici serije ubacio je 39 poena, dodao 15 skokova i pet blokada, a u završnici je nekoliko puta koristio čuveni "spin-fadeaway" preko Rudija Gobera. Sam Francuz je posle meča priznao da je morao da se osloni na ono što ga je Olajdžuvon učio.

To nije bio običan nastup. Vembanjama je tada postao tek četvrti igrač u istoriji NBA plej-ofa sa najmanje 35 poena, 15 skokova i pet blokada na jednom meču, pridruživši se Olajdžuvonu, Karim Abdul-Džabaru i Šekilu O'Nilu.

A sada želi još.

Vembanjama je prošle sezone postao prvi jednoglasno izabrani defanzivac godine u istoriji NBA, a uz to je prosečno beležio 25 poena, 11,5 skokova i čak 3,08 blokada po utakmici. Ipak, umesto da se opusti posle takvog uspeha, rešio je da ponovo potraži pomoć od čoveka koji je svojevremeno dominirao NBA parketima.

1/4 Vidi galeriju Viktor Vembanjama i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

I tu dolazimo do Nikole Jokića.

Srbin je godinama jedan od najvećih problema za svakog visokog igrača u NBA, a Vembanjama je već imao priliku da oseti koliko je teško zaustaviti "Džokera". Zato dodatni rad na igri leđima, kontroli tela i potezima iz posta ima još veći smisao - posebno ako Francuz želi da izraste u kompletnog igrača koji će moći da odgovori i najboljim centrima lige.

Olajdžuvon je već radio sa brojnim NBA zvezdama, ali je kod Vembanjame njegov uticaj posebno vidljiv. „Drim“ mu ne pokušava samo dodati još jedan potez u arsenal, već radi na tome da njegovu neverovatnu visinu i pokretljivost pretvori u još opasnije oružje.

A ako je ono što smo videli prošle sezone tek početak, NBA bi uskoro mogao da dobije Vembanjamu sa potpuno novim nivoom igre u reketu.