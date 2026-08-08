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Litvanija je pred velikim problemom! Posle bolnog poraza od Italije i sve glasnijih kritika na račun selektora Rimasa Kurtinaitisa, jedan od tradicionalno najjačih evropskih timova ušao je u dramatičnu situaciju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Iako se danima pričalo o mogućoj smeni iskusnog stručnjaka, Kurtinaitis je ostao na klupi, ali je njegov novi spisak izazvao pravi šok. Na njemu nema gotovo nijednog od najvećih aduta litvanske košarke!

Situacija na tabeli dodatno povećava pritisak. Turska je lider bez poraza, odmah iza nje je Italija, dok je Srbija na učinku 4-2. Litvanija trenutno drži četvrtu poziciju sa skorom 3-3, a kako dalje prolaze tri najbolje selekcije iz grupe, svaki naredni meč za njih je praktično finale.

A u najvažnijem trenutku - ostali su bez ogromnog broja igrača.

Na spisku nema čak ni kapitenskih i NBA imena poput Jonasa Valančijunasa, Domantasa Sabonisa i Mateusa Buzelisa, dok su izostali i Rokas Jokubaitis, Kasparas Jakucionis, Ignas Brazdeikis, Tadas Sedekerskis, Arnas Butkevičijus i mnogi drugi.

1/4 Vidi galeriju Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored njih, neće biti ni Ignasa Sargiūnasa, Arnasa Veličke, Margirisa Normantasa, Donatasa Tarolisa, Arturasa Gudaitisa, Deividasa Sirvidisa i Laurinasa Birutisa.

Razlozi su različiti - neki su povređeni, neki već duže nisu deo reprezentacije, ali spisak imena koja nedostaju jasno pokazuje koliko je Litvanija oslabljena.

Kurtinaitis će se tako osloniti na nekoliko poznatih imena, među kojima su Ažuolas Tubelis, Donatas Motiejunas i Marek Blaževičijus, ali zadatak neće biti nimalo lak.

Litvancima možda neće biti dovoljna ni jedna pobeda u preostala dva meča, a dodatni pritisak pravi i istorija - ova košarkaška velesila poslednji put je propustila Svetsko prvenstvo još 2002. godine.

Sada joj preti novi udarac.