RAJAKOVIĆ POSLE MNOGO GODINA OTKRIO PRAVU ISTINU! EVO ZBOG ČEGA JE DARKO OTIŠAO IZ CRVENE ZVEZDE! Nisu mu dali čak osam plata, isplivali šokantni detalji!
Dok na klupi Toronto Reptorsa ostvaruje zapažene rezultate u najjačoj ligi sveta, mnogi zaboravljaju kako su izgledali sami počeci njegovog puta u domovini.
Svoju trenersku priču započeo je još kao šesnaestogodišnjak u čačanskom Borcu, da bi već sa 20 godina prešao u Crvenu zvezdu. U taboru beogradskih crveno-belih proveo je narednih nekoliko godina vodeći mlađe selekcije, sve do odlaska 2007. godine.
Gostujući u podkastu "Alesto" kod voditelja Aleksandra Stojanovića, Rajaković se prisetio tog perioda i otvoreno govorio o razlozima koji su ga naterali da shvati da sreću ipak mora potražiti na nekom drugom mestu.
- Otišao sam iz Zvede jer od osam od deset mojih mesečnih plata nisu plaćene. Nije bilo budućnosti tu za mene. Nisam imao tim naredne dve godine i niko u Beogradu se nije setio da me pozove. To je okej. Morao sam da shvatim kako da preživim i da shvatim da budućnost u Srbiji za mene ne postoji. Da moram da tražim način da odem - rekao je Rajaković.
Prema njegovom mišljenju, potencijalni ulazak NBA lige na evropsko tlo konačno bi uveo red i postavio stvari na svoje mesto.
- Evroliga ima najveću snagu u navijačima. Oni donose podršku, ljubav, posvećenost timovima. Sve utakmice su rasprodate, interes je veliki, ali Evroliga mora da napreduje u organizaciji - smatra Rajaković.