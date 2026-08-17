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Dok na klupi Toronto Reptorsa ostvaruje zapažene rezultate u najjačoj ligi sveta, mnogi zaboravljaju kako su izgledali sami počeci njegovog puta u domovini.

Svoju trenersku priču započeo je još kao šesnaestogodišnjak u čačanskom Borcu, da bi već sa 20 godina prešao u Crvenu zvezdu. U taboru beogradskih crveno-belih proveo je narednih nekoliko godina vodeći mlađe selekcije, sve do odlaska 2007. godine.

Gostujući u podkastu "Alesto" kod voditelja Aleksandra Stojanovića, Rajaković se prisetio tog perioda i otvoreno govorio o razlozima koji su ga naterali da shvati da sreću ipak mora potražiti na nekom drugom mestu.

- Otišao sam iz Zvede jer od osam od deset mojih mesečnih plata nisu plaćene. Nije bilo budućnosti tu za mene. Nisam imao tim naredne dve godine i niko u Beogradu se nije setio da me pozove. To je okej. Morao sam da shvatim kako da preživim i da shvatim da budućnost u Srbiji za mene ne postoji. Da moram da tražim način da odem - rekao je Rajaković.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema njegovom mišljenju, potencijalni ulazak NBA lige na evropsko tlo konačno bi uveo red i postavio stvari na svoje mesto.

- Evroliga ima najveću snagu u navijačima. Oni donose podršku, ljubav, posvećenost timovima. Sve utakmice su rasprodate, interes je veliki, ali Evroliga mora da napreduje u organizaciji - smatra Rajaković.