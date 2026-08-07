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Demar Derozan mogao bi ovog leta da završi u Denver Nagetsima, koji su pokazali interesovanje za šestostrukog Ol-star igrača.

Ipak, tu postoji jedna prepreka...

Prema informacijama Breta Zigela iz "ClutchPointsa", Nagetsi razmatraju mogućnost da Derozanu ponude veteranski minimum.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Međutim, iskusni bek i krilo ne želi da prihvati takvu ponudu, već traži klub koji bi mogao da mu ponudi deo ili ceo preostali iznos iz mid-level izuzetka.

Jedna od opcija koja mu je posebno zanimljiva je Majami, koji trenutno ima oko 8,9 miliona dolara dostupnih kroz MLE.

Derozan bi, prema ovim informacijama, bio veoma zainteresovan da ode na Floridu ukoliko mu Hit ponudi taj novac.

Zbog toga je njegov dolazak u Denver trenutno teško zamisliv. Nagetsi imaju ograničene finansijske mogućnosti, pa bi za realizaciju ovog posla bilo potrebno pronaći način da se uklopi u platnu strukturu ekipe.

Ipak, ukoliko bi se dve strane dogovorile, Derozan i Nikola Jokić predstavljali bi veoma zanimljivu kombinaciju.

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