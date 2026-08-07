Slušaj vest

Kadetska reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina poražena je u prvom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u Rumuniji od Litvanije sa 79:95 (21:18, 19:29, 19:23, 20:25).

Tim trenera Branka Milisavljevića će u drugom kolu u subotu od 17 časova igrati protiv domaćina Rumunije, koja je izgubila od Poljske sa 105:62.

Na utakmici u Oradei bili su prisutni potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić i stručni saradnik KSS za rad sa mlađim muškim selekcijama Gordan Todorović.

Naš tim je bolje otvorio utakmicu, pa je posle serije 11:2, trojkom Vuka Obradovića u sedmom minutu stekao dvocifrenu prednost - 20:9.

Međutim, Litvanci su uspeli da odgovore serijom 15:2 i preuzmu vođstvo u 13. minutu. Srbija je u finišu prvog poluvremena stigla do izjednačenja (39:39), ali je rival ponovo napravio seriju i na veliki odmor otišao sa sedam poena viška - 40:47.

Uspeo je naš tim da priđe na jedan posed zaostatka početkom drugog poluvremena, ali nije uspevao nikako da preokrene rezultat. Litvanija je finiširala četvrtinu sa 7:0 i otišla na respektabilnih plus 11 - 59:70.

Rival je u poslednjoj četvrtini održavao desetak poena prednosti i na kraju stigao do pobede.

U timu Srbije Dositej Nedeljković je bio najefikasniji sa 16 poena (7 sk, 3 as). Filip Mrđen je postigao 12 poena, Vuk Obradović 11, a Luka Panić 10 (4 sk, 4 as).