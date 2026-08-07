Slušaj vest

Džoel Bolomboj mogao bi karijeru da nastavi u Španiji, pošto je za usluge iskusnog centra zainteresovana Unikaha iz Malage.

Bolomboj se prethodnih nedelja povezivao sa Asvelom, a pojedini francuski mediji čak su tvrdili da je američki centar ruskog porekla već stavio potpis na ugovor sa klubom iz Vilerbana.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Ipak, zbog finansijskih i organizacionih problema kroz koje Asvel trenutno prolazi, njegov transfer u Francusku i dalje nije sigurna stvar.

U međuvremenu se pojavila nova opcija. Prema informacijama uglednog španskog novinara Ćeme de Lukasa, Unikaha je zainteresovana za Bolomboja, koji je prethodne tri sezone proveo u Crvenoj zvezdi.

Klub iz Malage ovog leta je preuzeo Ćus Vidoreta, koji je godinama sa velikim uspehom vodio Tenerife.

Iskusni stručnjak poznat je po tome što voli da se osloni na proverene igrače, kontinuitet i čvrstu unutrašnju liniju, pa bi se Bolomboj po karakteristikama mogao odlično uklopiti u njegov sistem.

Bolomboj je u Zvezdu stigao iz Olimpijakosa u leto 2023. godine i vrlo brzo postao jedan od najvažnijih igrača crveno-belih.

Njegovu karijeru u Beogradu, međutim, ozbiljno je poremetila teška povreda koju je doživeo u drugoj polovini sezone 2024/25.

Na parket se vratio početkom 2026. godine, a drugi deo prošle sezone proveo je pod vođstvom Saše Obradovića.

BONUS VIDEO: