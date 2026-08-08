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Bivši treći pik sa NBA drafta i nekadašnji centar brojnih franšiza, Enes Kanter (sada Enes Kanter Fridom), šokirao je sportsku javnost odlukom da se prijavi za ženski WNBA draft.

Iako na prvi pogled deluje kao neslana šala, situacija je i te kako ozbiljna. Turski košarkaš je odlučio da iskoristi trenutna pravila organizacije o inkluziji i samoidentifikaciji kako bi se našao na spisku kandidatkinja za žensku najjaču ligu sveta.

Kanter smatra da pravno ispunjava sve uslove i da organizatori moraju poštovati sopstveni pravilnik.

1/4 Vidi galeriju Enes Kanter Foto: Chris Young / PA Images / Profimedia, Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Steph Chambers / Getty images / Profimedia

Zvanična izjava Enesa Kantera

Njegovo zvanično saopštenje prenosimo u celosti i bez izmena:

"Nakon pažljivog razmatranja i pregleda trenutnih smernica o ispunjavanju uslova, zvanično proglašavam sebe kandidatom za WNBA draft.

Ako je jednostavno izjašnjavanje o tome ko ste sve što je potrebno, onda ispunjavam svaki pojedinačni zahtev neophodan za takmičenje u WNBA.

Moj tim i ja smo pažljivo proučili kriterijume prihvatljivosti WNBA i upravljački okvir koji se tiče samoidentifikacije i inkluzije. Na osnovu trenutnih smernica, mogu da proglasim i zvanično proglašavam svoju prijavu za predstojeći WNBA draft u aprilu 2027. godine.

Znam da će moje prisustvo na terenu izazvati podeljena mišljenja. Definitivno nisam ovde da bih se podsmevao, pravio šalu ili iskazivao nepoštovanje prema bilo kojoj zajednici ili ličnim izborima.

Samo tražim da se trenutna pravila primenjuju podjednako na sve pravila koja predstavljaju upravo one vrednosti za koje su se mnoge WNBA igračice i treneri javno zalagali. Moj tim i ja smo spremni da obezbedimo da se ove smernice primenjuju jednako, dosledno i bez izuzetka, i radujem se što će WNBA ispoštovati svoja navedena načela.

Vidimo se na trening kampu", rekao je on.

Ko je Enes Kanter?

Enes Kanter je na NBA draftu 2011. godine izabran kao 3. pik od strane Jute Džez. Tokom bogate karijere nastupao je za:

Fenerbahče

Jutu Džez

Oklahomu Siti Tander

Njujork Nikse

Portland Trejl Blejzerse

Boston Seltikse (u dva navrata)

Poslednji profesionalni meč odigrao je 2022. godine. U međuvremenu je promenio prezime u Fridom (Sloboda) i zvanično postao državljanin Sjedinjenih Američkih Država, a od tada je fokusiran na politički i društveni aktivizam.

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