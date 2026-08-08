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Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i argentinski reprezentativac, Luka Vildoza, sleteo je u srpsku prestonicu i zvanično predstavljen kao novo pojačanje Partizana.

Ovo pojačanje podiglo je veliku prašinu, s obzirom na to da je Vildoza u prošlosti sa uspehom nosio dres večitog rivala, Crvene zvezde.

"Luka, dobro došao u crno-beli grad", poručili su kratko iz Partizana putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama..

Vildoza nije skidao osmeh sa lica - navukao je majicu Partizana i uzeo šal u ruke, pa pozirao za klupske društvene mreže.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildoza prvi put u opremi Partizana Foto: Printscreen / Twitter / PartizanBC

"Uvek je bilo teško igrati protiv Partizana"

Argentinac ne krije oduševljenje što će u predstojećoj sezoni imati podršku nekadašnjih protivnika. Prilikom dolaska, izneo je prve utiske i otkrio šta očekuje od navijača:

"Igrao sam protiv Partizana mnogo puta, kao što i sami znate. Svaki put kada bih se našao na parketu naspram njih, bilo je izuzetno teško. Očekujem da ova godina bude sjajna. Nadam se da će nas navijači podržavati kao i uvek i da ćemo zajedno napraviti velike stvari", rekao je on.

Svojim dolaskom Vildoza je dodatno podgrejao atmosferu pred početak priprema, a navijači Partizana sa velikim nestrpljenjem očekuju da ga vide na parketu u Evroligi i ABA ligi.

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