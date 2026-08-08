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Leto u Denver Nagetsima ne prestaje da donosi uzbuđenja i neizvesnost. Dok navijači sa nestrpljenjem iščekuju konačni izgled tima za narednu sezonu, igrački kadar se menja gotovo svakodnevno. Ipak, vest koja je odjeknula u košarkaškim krugovima najmanje će se dopasti prvoj zvezdi tima, Nikoli Jokiću.

1/5 Vidi galeriju Juta - Denver, Nikola Jokić Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Prema informacijama koje prenosi dobro obavešteni novinar ESPN-a, Šams Čaranija, vlada ogromno interesovanje za Pejtona Votsona. Čak četiri NBA franšize pokazale su ozbiljnu nameru da dovedu talentovanog košarkaša nakon njegove najuspešnije sezone u karijeri.

Trka za Votsonov potpis

Prvi u red stali su Klivlend Kavalirsi, Milvoki Baksi i Los Anđeles Klipersi, koji su se raspitivali o uslovima pod kojima bi Votson mogao da promeni sredinu. Ubrzo se u borbu uključila i Atlanta, čime je trka za njegov potpis postala još neizvesnija.

Ovako veliko interesovanje uopšte ne čudi kada se pogleda Votsonov učinak u prethodnoj kampanji. Sa prosekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencije za oko 30 minuta na parketu, izrastao je u jednog od ključnih igrača u rotaciji.

1/4 Vidi galeriju Nova zvezda Denvera - Pejton Votson Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Vreme curi za Denver

Uprava Nagetsa ponudila je Votsonu nastavak saradnje još krajem juna, međutim, odgovor sa njegove strane i dalje nije stigao, što dodatno podgreva spekulacije o odlasku.

Eventualni gubitak Votsona predstavljao bi žestok udarac za spoljnu liniju Denvera. Kako se ulazi u kasnu fazu letnjeg prelaznog roka, prostor za pronalaženje adekvatne zamene izuzetno je sužen, pa bi Nagetsi mogli da se nađu u ozbiljnom problemu pred početak nove sezone.

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