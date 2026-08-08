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Bivši NBA košarkaš Brendon Klark preminuo je u 30. godini, a ubrzo nakon tragične vesti u javnosti su se pojavile brojne spekulacije o potencijalnom uticaju psihoaktivnih supstanci. Nekoliko meseci kasnije, zvanični nalaz obdukcije doneo je konačan odgovor na pitanje šta je dovelo do fatalnog ishoda.

Prema zvaničnom izveštaju sa autopsije koja je obavljena u Los Anđelesu, smrt je nastupila usled tragičnog spleta okolnosti i slučajnog predoziranja.

1/5 Vidi galeriju Košarkaš Memfis Grizlisa - Brendon Klark Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia, Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

"Klark je preminuo od posledica slučajnog predoziranja kombinacijom heroina i kokaina. Dodatni faktor koji je doprineo smrtnom ishodu bila je i interakcija ovih supstanci sa lekovima koje je prethodno koristio", navodi se u zvaničnom dokumentu.

Problemi sa povredama i sukob sa zakonom

Klark je tokom sedam godina provedenih u dresu Memfis Grizlisa zabeležio 309 nastupa. Poslednja sezona bila mu je izuzetno teška i praćena učestalim povredama, a u trenutku smrti ostala mu je još jedna godina ugovora vredna 12,5 miliona dolara.

Takođe, u javnost je dospela i informacija da je samo šest nedelja pre smrti bio lišen slobode. Tada ga je policija zaustavila nakon pokušaja bekstva, pri čemu su u njegovom automobilu pronađene ilegalne supstance.

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