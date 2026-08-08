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Dok mnogi sele Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu, Argentinac se pojavio na neočekivanom mestu - uličnom basket terenu. I, ponovo je dokazao kakav je košarkaški čarobnjak.

1/11 Vidi galeriju Fakundo Kampaco u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, @starsport, Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama oborio je internet - Kampaco se igrao košarke i to obučen u farmerke, a rival ga je čuvao tako što ga je obgrlio sa obe ruke kako ne bi dao koš.

Pogledajte i sami ovu situaciju...

Kakva je situacija sa Kampacom?

Dok navijači Zvezde priželjkuju njegov povratak, španski mediji tvrde da u Realu više nije sve tako sjajno. Novi trener Pedro Martinez navodno ne planira da mu da glavnu ulogu i veliku minutažu na koju je navikao, pa Kampaco ozbiljno razmatra opciju odlaska.

Ipak, pitaće se i porodica - njegova supruga i ćerka uživaju u životu u Madridu, pa će to biti važan tas na vagi.

Kampaco je prošle sezone za Real odigrao 44 utakmice uz prosek od 12 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 skokova, a epilog ove transfer sapunice biće poznat vrlo brzo. Jedno je sigurno - glad za košarkom mu ne nedostaje što dokazuje i ovaj snimak.

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