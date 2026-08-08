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Nakon raspisanog konkursa za tri važna radna mesta, sada će ABA liga morati da traži i sportskog direktora, pošto je Milija Vojinović napustio tu funkciju.

Vojinović želi da se oproba u klupskom radu i ulogu sportskog direktora će obavljati u Vojvodini, koja se takođe menja. Najavljena je saradnja sa Dubaijem, a nekadašnji sudija je jako zainteresovan da se oproba u tom poslu.

ABA liga nema spremnog naslednika, ali je predsedavajući takmičenja Ostoja Mijailović rekao da takmičenje i njegov sportski deo ni na koji način neće biti ugroženo.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

"Obavešten sam o želji sportskog direktora Milije Vojinovića da napusti tu funkciju kako bi se posvetio novim profesionalnim izazovima. S tim u vezi u najkraćem roku obaviću konsultacije sa članovima Predsedništva ABA lige kako bismo zauzeli zajednički stav i preduzeli dalje korake. Ono što je svakako najvažnije istaći da ukoliko i bude bilo kakvih promena, funkcionisanje Lige i samog takmičenja u tom sportskom delu ni na koji način neće biti ugroženo, jer imamo uhodan i dobro razrađen sistem. O svim detaljima i odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena", poručio je Mijailović.

Kurir sport/sportske.net

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01:36
Ostoja Mijailović - novogodišnji koktel  Izvor: Kurir televizija