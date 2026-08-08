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Kadetska reprezentacija Srbije izgubila je u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu od domaćina Rumunije 73:75 (20:20, 18:11, 12:20, 23:24).

Tim trenera Branka Milisavljevića primio je koš uz zvuk sirene.

Vremena za tugovanje nema puno, pošto naš nacionalni tim već u 12 sati u nedelju igra utakmicu trećeg kola protiv Poljske.

Utakmici u Oradei prisustvovali su potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić,stručni saradnik KSS za rad sa mlađim muškim selekcijama Gordan Todorović i Strahinja Vasiljević, generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije.

Bila je ovo utakmica sa puno preokreta, čak 12, uz 11 izjednačenja.

Prvu osetniju prednost na meču stekao je naš tim. Serija 12:0 u poslednjih pet minuta druge četvrtine donela je prednost 38:31 posle prvog poluvremena.

Srbija je vodila veći deo treće četvrtine, ali je domaćin ipak u finišu stekao minimalnu prednost – 50:51.

Sredinom posledlje četvrtine, nošeni velikim brojem navijača, domaći košarkaši su u 35. minutu napravili prednost od 12 poena – 55:67. Kada se činilo da će Rumunija mirno privesti meč kraju, usledila je serija našeg tima 13:0 za vođstvo 72:69 u dva minuta pre kraja.

Ipak, u uzbudljivoj završnici bolje se snašao domaćin. Rumunija je imala 6.1 sekund za posledlji napad, a Lapuste je uz zvuk sirene iz teške pozicije pogodio koš za pobedu.

Po 13 poena u našem timu postigli su Filip Mrđen (4 sk) i Tarik Muratović. Todor Avramović je postigao 11 poena (3 sk). Pavle Jovanović je na šest poena dodao 13 skokova i 3 asistencije, a Luka Panić na pet poena četiri skoka i sedam asistencija.