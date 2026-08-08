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Šestorica srpskih košarkaša našlo se na spisku 80 najboljih stranaca u istoriji NBA lige.

Specijalizovani košarkaški portal "Hoopshype" objavio je spisak 80 najboljih stranaca u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić tuča na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Printscreen / Twitter / F0RGIAT0

Američki novinari su među 80 najboljih igrača svih vremena stavili čak šestoricu srpskih igrača, od čega su trojica bivši igrači Partizana, jedan je igrao za Zvezdu, a jedan i za Partizan i za Zvezdu.

Čast Srbije brane Nikola Jokić, Predrag Stojaković, Vlade Divac, Dejan Bodiroga, Predrag Saša Danilović i Bogdan Bogdanović.

Kompletna lista izgleda ovako:

1. Hakim Olajdžuvon – Nigerija

2. Dirk Novicki – Nemačka

3. Janis Adetokumbo – Grčka

4. Nikola Jokić – Srbija

5. Stiv Neš – Kanada

6. Pau Gasol – Španija

7. Šej Gildžes-Aleksander – Kanada

8. Toni Parker – Francuska

9. Luka Dončić – Slovenija

10. Džoel Embid – Kamerun

11. Dikembe Mutombo – DR Kongo

12. Manu Đinobili – Argentina

13. Rudi Gober – Francuska

14. Al Horford – Dominikanska Republika

15. Mark Gasol – Španija

16. Karl-Entoni Tauns – Dominikanska Republika

17. Dražen Petrović – Hrvatska

18. Jao Ming – Kina

19. Predrag Stojaković – Srbija

20. Arvidas Sabonis – Litvanija

21. Paskal Sijakam – Kamerun

22. Detlef Šrempf – Nemačka

23. Vlade Divac – Srbija

24. Toni Kukoč – Hrvatska

25. Rolando Blekman – Panama

26. Nikola Vučević – Crna Gora

27. Domantas Sabonis – Litvanija

28. Žoakim Noa – Francuska

29. Andrej Kirilenko – Rusija

30. Rik Smits – Holandija

31. Luis Skola – Argentina

32. Džamal Marej – Kanada

33. Goran Dragić – Slovenija

34. Ben Simons – Australija

35. Luol Deng – Južni Sudan

36. Židrunas Ilgauskas – Litvanija

37. Riki Rubio – Španija

38. Kristaps Porzingis – Letonija

39. Majkal Tompson – Bahami

40. Dino Rađa – Hrvatska

41. Danilo Galinari – Italija

42. Nikola Batum – Francuska

43. Endru Bogut – Australija

44. Denis Šruder – Nemačka

45. Serž Ibaka – Republika Kongo

46. Šarunas Marčuljonis – Litvanija

47. Endru Vigins – Kanada

48. Jonas Valančijunas – Litvanija

49. Hidajet Turkoglu – Turska

50. Viktor Vembanjama – Francuska

51. Stiven Adams – Novi Zeland

52. Patrik Mils – Australija

53. Mehmet Okur – Turska

54. Dejan Bodiroga – Srbija

55. Hose Manuel Kalderon – Španija

56. Klint Kapela – Švajcarska

57. Leandro Barbosa – Brazil

58. Lauri Markanen – Finska

59. Nene – Brazil

60. Huan Karlos Navaro – Španija

61. Tristan Tompson – Kanada

62. Boris Dijao – Francuska

63. Oskar Šmit – Brazil

64. O Dži Anunobi – Velika Britanija

65. Bojan Bogdanović – Hrvatska

66. Rik Foks – Kanada

67. Alperen Šengun – Turska

68. Evan Furnije – Francuska

69. Predrag Danilović – Srbija

70. Marćin Gortat – Poljska

71. Nikos Galis – Grčka

72. Džo Ingls – Australija

73. Dilon Bruks – Kanada

74. Ivica Zubac – Hrvatska

75. Deni Avdija – Izrael

76. Bogdan Bogdanović – Srbija

77. Lugenc Dort – Kanada

78. Hose Huan Barea – Portoriko

79. Sven Nater – Holandija

80. Deandre Ejton – Bahami

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