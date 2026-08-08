LISTA NAJBOLJIH STRANACA U NBA LIGI! Nikola Jokić nije ni među prva tri - neverovatno!
Šestorica srpskih košarkaša našlo se na spisku 80 najboljih stranaca u istoriji NBA lige.
Specijalizovani košarkaški portal "Hoopshype" objavio je spisak 80 najboljih stranaca u istoriji NBA lige.
Američki novinari su među 80 najboljih igrača svih vremena stavili čak šestoricu srpskih igrača, od čega su trojica bivši igrači Partizana, jedan je igrao za Zvezdu, a jedan i za Partizan i za Zvezdu.
Čast Srbije brane Nikola Jokić, Predrag Stojaković, Vlade Divac, Dejan Bodiroga, Predrag Saša Danilović i Bogdan Bogdanović.
Kompletna lista izgleda ovako:
1. Hakim Olajdžuvon – Nigerija
2. Dirk Novicki – Nemačka
3. Janis Adetokumbo – Grčka
4. Nikola Jokić – Srbija
5. Stiv Neš – Kanada
6. Pau Gasol – Španija
7. Šej Gildžes-Aleksander – Kanada
8. Toni Parker – Francuska
9. Luka Dončić – Slovenija
10. Džoel Embid – Kamerun
11. Dikembe Mutombo – DR Kongo
12. Manu Đinobili – Argentina
13. Rudi Gober – Francuska
14. Al Horford – Dominikanska Republika
15. Mark Gasol – Španija
16. Karl-Entoni Tauns – Dominikanska Republika
17. Dražen Petrović – Hrvatska
18. Jao Ming – Kina
19. Predrag Stojaković – Srbija
20. Arvidas Sabonis – Litvanija
21. Paskal Sijakam – Kamerun
22. Detlef Šrempf – Nemačka
23. Vlade Divac – Srbija
24. Toni Kukoč – Hrvatska
25. Rolando Blekman – Panama
26. Nikola Vučević – Crna Gora
27. Domantas Sabonis – Litvanija
28. Žoakim Noa – Francuska
29. Andrej Kirilenko – Rusija
30. Rik Smits – Holandija
31. Luis Skola – Argentina
32. Džamal Marej – Kanada
33. Goran Dragić – Slovenija
34. Ben Simons – Australija
35. Luol Deng – Južni Sudan
36. Židrunas Ilgauskas – Litvanija
37. Riki Rubio – Španija
38. Kristaps Porzingis – Letonija
39. Majkal Tompson – Bahami
40. Dino Rađa – Hrvatska
41. Danilo Galinari – Italija
42. Nikola Batum – Francuska
43. Endru Bogut – Australija
44. Denis Šruder – Nemačka
45. Serž Ibaka – Republika Kongo
46. Šarunas Marčuljonis – Litvanija
47. Endru Vigins – Kanada
48. Jonas Valančijunas – Litvanija
49. Hidajet Turkoglu – Turska
50. Viktor Vembanjama – Francuska
51. Stiven Adams – Novi Zeland
52. Patrik Mils – Australija
53. Mehmet Okur – Turska
54. Dejan Bodiroga – Srbija
55. Hose Manuel Kalderon – Španija
56. Klint Kapela – Švajcarska
57. Leandro Barbosa – Brazil
58. Lauri Markanen – Finska
59. Nene – Brazil
60. Huan Karlos Navaro – Španija
61. Tristan Tompson – Kanada
62. Boris Dijao – Francuska
63. Oskar Šmit – Brazil
64. O Dži Anunobi – Velika Britanija
65. Bojan Bogdanović – Hrvatska
66. Rik Foks – Kanada
67. Alperen Šengun – Turska
68. Evan Furnije – Francuska
69. Predrag Danilović – Srbija
70. Marćin Gortat – Poljska
71. Nikos Galis – Grčka
72. Džo Ingls – Australija
73. Dilon Bruks – Kanada
74. Ivica Zubac – Hrvatska
75. Deni Avdija – Izrael
76. Bogdan Bogdanović – Srbija
77. Lugenc Dort – Kanada
78. Hose Huan Barea – Portoriko
79. Sven Nater – Holandija
80. Deandre Ejton – Bahami
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