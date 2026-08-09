Košarkašice Srbije do 18 godina poražene su od Španije u polufinalu EP rezultatom 79:56. Srpkinje se spremaju za borbu za bronzu protiv Finske.
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KOŠARKAŠICE SRBIJE U BORBI ZA BRONZU: Španija je ipak bila prejaka
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Košarkašice Srbije do 18 godina poražene su od Španije rezultatom 79:56 u polufinalu Evropskog prvenstva koje se igra u Švedskoj.
Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Somto Okafor sa 17 poena, 11 je dala Marta Ljompart, a 10 Adriana Dijaz. Nevena Petrović je sa 15 poena bila jedina dvocifrena kod Srpkinja koje će se u nedelju boriti za bronzu protiv Finske.
U finalu će protiv Španije igrati Francuska koja je deklasirala Finsku rezultatom 82:62.
Duel između Srbija i Finske na programu je danas od 18 časova.
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