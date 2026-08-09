Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkašice Srbije do 18 godina poražene su od Španije rezultatom 79:56 u polufinalu Evropskog prvenstva koje se igra u Švedskoj.

Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Somto Okafor sa 17 poena, 11 je dala Marta Ljompart, a 10 Adriana Dijaz. Nevena Petrović je sa 15 poena bila jedina dvocifrena kod Srpkinja koje će se u nedelju boriti za bronzu protiv Finske.

U finalu će protiv Španije igrati Francuska koja je deklasirala Finsku rezultatom 82:62.

Duel između Srbija i Finske na programu je danas od 18 časova.