MIJAILOVIĆ NAPUŠTA PARTIZAN! Doneta odluka, sve zarad budućnosti
Crno-beli talent Uroš Mijailović mogao bi naredne sezone da napravi važan korak u razvoju karijere, pošto je plan da napusti Partizan i ode na pozajmicu u OKK Beograd.
Osamnaestogodišnji košarkaš želi mnogo veću ulogu i kontinuitet u seniorskoj košarci, što bi u ovom trenutku teško mogao da dobije u Partizanu. Mijailović je prošle sezone upisao pet nastupa u Evroligi, uz prosečno dva minuta na parketu, dok je u ABA ligi igrao na sedam utakmica i beležio oko 15 minuta po meču.
U pitanju je jedan od najtalentovanijih igrača iz Partizanove juniorske selekcije. Mijailović je u juniorskoj ABA ligi prosečno postizao 13 poena, dok je u juniorskoj Evroligi imao učinak od devet poena po utakmici.
Zbog toga je procena da mu je u ovom trenutku najpotrebnije seniorsko iskustvo, a OKK Beograd se nametnuo kao logična sredina za nastavak razvoja.
Mijailović bi u ekipi sa dosta mladih igrača trebalo da dobije značajniju minutažu i priliku da se dokaže u Košarkaškoj ligi Srbije