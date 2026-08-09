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Crno-beli talent Uroš Mijailović mogao bi naredne sezone da napravi važan korak u razvoju karijere, pošto je plan da napusti Partizan i ode na pozajmicu u OKK Beograd.

Osamnaestogodišnji košarkaš želi mnogo veću ulogu i kontinuitet u seniorskoj košarci, što bi u ovom trenutku teško mogao da dobije u Partizanu. Mijailović je prošle sezone upisao pet nastupa u Evroligi, uz prosečno dva minuta na parketu, dok je u ABA ligi igrao na sedam utakmica i beležio oko 15 minuta po meču.

U pitanju je jedan od najtalentovanijih igrača iz Partizanove juniorske selekcije. Mijailović je u juniorskoj ABA ligi prosečno postizao 13 poena, dok je u juniorskoj Evroligi imao učinak od devet poena po utakmici.

Zbog toga je procena da mu je u ovom trenutku najpotrebnije seniorsko iskustvo, a OKK Beograd se nametnuo kao logična sredina za nastavak razvoja.

Uroš Mijailović Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Mijailović bi u ekipi sa dosta mladih igrača trebalo da dobije značajniju minutažu i priliku da se dokaže u Košarkaškoj ligi Srbije

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Haos na meču Partizan - FMP Izvor: Kurir sport