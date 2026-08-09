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Veliki skandal potresao je WNBA nakon meča između Indijane i Čikaga, koji je pripao domaćem timu rezultatom 90:86. U centru pažnje našla se košarkašica Čikago Skaja Dižonai Karington, koja je isključena zbog brutalnog faula nad Sofi Kaningem, a potom je dodatno uzburkala javnost objavom na društvenim mrežama.

Incident se dogodio već u prvoj četvrtini. Kaningem je povukla kontranapad i pokušala da završi akciju polaganjem, kada joj je Karington prišla s leđa i snažno je udarila u predelu glave i vrata.

Kaningem je završila na parketu, ali je lopta ipak prošla kroz obruč.

Sudije su nakon pregledavanja snimka procenile da se radilo o flagrantom faulu drugog stepena, što je automatski značilo isključenje Karington. Kao razlog navedeni su snažan zamah, intenzitet kontakta i nastavak pokreta nakon udarca.

Kaningem nije skrivala nezadovoljstvo nakon incidenta i jasno je stavila do znanja da veruje da je kontakt bio nameran.

- Apsolutno mislim da je bio nameran. Jasno je da je bio nepotreban. Nikada zapravo nisam razgovarala s njom i nemam nikakav problem s njom, ali pretpostavljam da je nešto dugo držala u sebi - rekla je Kaningem.

Ona je odmah nakon faula ustala i krenula prema Karington, ali su je saigračice zadržale kako situacija ne bi dodatno eskalirala.

- Odmah sam ustala. Neću dozvoliti da neko tek tako uradi nešto takvo. Mislim da to svi znaju. Mislim da je zato to i uradila – želi pažnju - dodala je košarkašica Indijane.

1/5 Vidi galeriju Dižonai Karington Foto: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ipak, trener Indijane Stefani Vajt nije bila ubeđena da je Karington imala nameru da povredi protivnicu.

- Bio je to snažan faul. Ne mislim da je Dižonai namerno krenula da je udari preko vrata, ali to se dogodilo i mislim da je odluka sudija bila ispravna - rekla je Vajt.

Trener Čikaga Tajler Marš takođe je ostao uzdržan, navodeći da u prvi mah nije smatrao da je situacija za isključenje, ali da naknadno nije pogledao snimak.

Međutim, ono što je usledilo nekoliko minuta nakon isključenja izazvalo je još veću buru.

Karington je na društvenim mrežama objavila poruku „White privilege“ („Privilegija belaca“) i označila zvanični nalog Indijane.

Objava je odmah privukla veliku pažnju, posebno zbog činjenice da je usledila neposredno nakon incidenta sa Kaningem.

Marš je na konferenciji za medije upitan da prokomentariše potez svoje igračice, ali je priznao da u tom trenutku nije ni znao za objavu.

- Moram da vam se vratim na to jer upravo sada čujem za tu objavu. Pozabavićemo se time - rekao je trener Čikaga.

Tek slede nastavci ove priče. Nema sumnje...