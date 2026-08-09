BIVŠI IGRAČ PARTIZANA OTIŠAO U JAPAN! Rastanak sa evroligašem i pravac Azija
Kolumbijski bek Brajan Angola potpisao je ugovor sa japanskom ekipom Tojama Grouses za predstojeću sezonu 2026/27.
Bivši igrač Partizana otišao je u Aziju kao slobodan igrač nakon što se rastao sa Asvelom.
- Veoma sam zahvalan na ovoj prilici i uzbuđen što se pridružujem timu. Čuo sam samo najlepše stvari o navijačima i gradu, i jedva čekam da stignem tamo - rekao je Angola.
Dobre brojke
Angola iza sebe ima impresivnu takmičarsku godinu u kojoj je pružao odlične partije u elitnom evropskom društvu.
U dresu Asvela odigrao je 15 utakmica u Evroligi (14 puta bio starter) ostvarivši prosek od 15,3 poena, 3,9 asistencija, 3 skoka i jedne ukradene lopte po meču. Svoju sjajnu formu potvrdio je i osvajanjem nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) 30. kola Evrolige.
U francuskom šampionatu beležio je 12,4 poena u proseku.