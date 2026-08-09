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Kolumbijski bek Brajan Angola potpisao je ugovor sa japanskom ekipom Tojama Grouses za predstojeću sezonu 2026/27. 

Bivši igrač Partizana otišao je u Aziju kao slobodan igrač nakon što se rastao sa Asvelom.

- Veoma sam zahvalan na ovoj prilici i uzbuđen što se pridružujem timu. Čuo sam samo najlepše stvari o navijačima i gradu, i jedva čekam da stignem tamo - rekao je Angola.

Dobre brojke

Angola iza sebe ima impresivnu takmičarsku godinu u kojoj je pružao odlične partije u elitnom evropskom društvu.

U dresu Asvela odigrao je 15 utakmica u Evroligi (14 puta bio starter) ostvarivši prosek od 15,3 poena, 3,9 asistencija, 3 skoka i jedne ukradene lopte po meču. Svoju sjajnu formu potvrdio je i osvajanjem nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) 30. kola Evrolige.

U francuskom šampionatu beležio je 12,4 poena u proseku.

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Brajan Angola
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Brajan Angola izjava posle meča Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić