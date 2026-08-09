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Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u rumunskoj Oradei od selekcije Poljske sa 70:72 (21:18, 13:16, 18:23, 18:15), u utakmici, poslednjeg trećeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Filip Mrđen sa 17 poena, uz sedam asistencija, Tarik Muratović je dodao 15 poena, uz sedam skokova, a Dositej Nedeljković je upisao 14 poena i pet uhvaćenih lopti.

U selekciji Poljske bolji od ostalih je bio Aleks Pjetržak sa 21 poenom.

Od 17.00 u ovoj grupi se sastaju Rumunija i Litvanija.

Srbija je grupnu fazu završila na poslednjem, četvrtom mestu, sa sva tri poraza, ali prolazi u drugu fazu jer sve selekcije prolaze dalje.

U osmini finala Evropskog prvenstva Srbija će igrati protiv prvoplasirane selekcije iz Grupe B, u kojoj pred poslednje kolo Letonija ima maksimalan učinak.