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Đorđević (27), igra na poziciji centra, a prošle sezone nastupao je za Šljonsk iz Vroclava.

Prošle sezone je u poljskom prvenstvu prosečno beležio 11,9 poena i 4,3 skoka po utakmici, uz šut iz igre od 67,2 odsto.

Sa ekipom Budućnosti srpski centar je potpisao dvogodišnji ugovor.

Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, a zatim je bio član FMP-a, Vršca, Igokee, Đirone i Arke iz Gdinje, u čijem dresu je bio proglašen za najboljeg skakača poljskog prvenstva sa 8,9 uhvaćenih lopti po meču u sezoni 2024/25.

Budućnost će pored Evrokupa ove sezone igrati u Grupi A ABA lige sa ekipama Crvene zvezde, FMP-a, Borca iz Čačka, Cedevita Olimpije, Cibone, Širokog, Igokee, Krke i Slovana iz Bratislave.

(Beta)