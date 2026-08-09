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Volas (27) je visok 191 centimetar, a u Makabi stiže nakon dve sezone u NBA ligi, gde je nastupao za Atlanta Hokse. Prošle sezone odigrao je 53 utakmice u regularnom delu, uz prosek od 3,5 poena, 1,8 asistencija i 37,3 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, za 10 minuta po meču. Nastupio je i na tri utakmice plej-ofa protiv Njujork Niksa.

"Spreman sam da počnem da radim sa novim timom, pobeđujem u utakmicama i dobro se zabavljam", rekao je Volas za zvanični sajt kluba.

Amerikanac je NBA debi imao u sezoni 2024/25, upravo u dresu Atlante. Te sezone odigrao je 31 utakmicu, a posebno se istakao u poslednjem meču, kada je protiv Orlando Medžika ostvario tripl-dabl učinak od 15 poena, 15 asistencija i 11 skokova, uz pet ukradenih lopti.

Trener Makabija Oded Kataš istakao je da novi bek donosi čvrstinu i intenzitet na obe strane terena.

"Kiton je igrač koji donosi čvrstinu i energiju u oba pravca. Verujemo da će se brzo povezati sa ekipom i navijačima i pomoći nam da ostvarimo ciljeve ove sezone", rekao je Kataš.

Karijeru je počeo u razvojnoj NBA ligi, gde je nastupao za Ontario Kliperse i Kolidž Park Skajhokse, pre nego što je dobio priliku u Atlanta Hoksima.

Na koledžu je igrao za Univerzitet Teksas u San Antoniju i tri puta bio izabran u drugu najbolju petorku Konferencije SAD. Karijeru na univerzitetu završio je kao drugi najbolji strelac u istoriji tog programa.

(Beta)