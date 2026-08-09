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Srbija je tokom prvog poluvremena imala prednost i delovalo je da bi mogla da se bori za medalju, ali je Finska u nastavku utakmice napravila veliki preokret i ubedljivo stigla do pobede.

Srpske košarkašice su dobro otvorile meč i u prvom poluvremenu kontrolisale rezultat. Na veliki odmor otišle su sa dva poena prednosti, iako je Finska u završnici druge četvrtine počela da pokazuje znake buđenja.

Ključna je bila treća četvrtina, u kojoj je Finska značajno podigla nivo igre u odbrani. Srpski tim je imao velikih problema u napadu, teško je dolazio do poena, što su protivnice iskoristile da preuzmu kontrolu nad utakmicom.

Pred poslednjih deset minuta Finska je imala 11 poena prednosti, a u završnoj četvrtini nastavila je u istom ritmu. Prednost je ubrzo postala i veća od 20 poena, pa je pitanje pobednika bilo rešeno mnogo pre kraja.

Finska je na kraju slavila sa 75:52 i zasluženo osvojila bronzanu medalju, dok je Srbija takmičenje završila na četvrtom mestu.

Za zlatnu medalju boriće se Španija i Francuska. Španija je u polufinalu savladala Srbiju.