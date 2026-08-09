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"U nedelju ujutru naš voljeni suprug, otac, deda i pradeda Don Nelson mirno je otišao, okružen porodicom koja ga je volela. Tokom poslednje nedelje prijatelji i članovi porodice bili su uz njega, deleći uspomene i blagoslov njegovog prijateljstva", navodi se u saopštenju porodice, a prenosi Atletik.

Nelson je ostao upamćen kao pionir takozvanog "Neli bola", sistema igre zasnovanog na brzom napadu, pokretnijim i nižim postavama i stvaranju neusklađenosti u odbrani protivnika. Njegov pristup postao je deo moderne košarke i danas ga primenjuju brojni NBA timovi.

Trenersku karijeru započeo je 1976. godine kao pomoćnik u Milvoki Baksima, a tokom karijere vodio je još Golden Stejt, Njujork, Dalas i Finiks. Dva puta je biran među 10 najboljih trenera u istoriji NBA, 1996. i 2021. godine, kada je uvršten na listu 15 najboljih.

Nelson je 7. aprila 2010. godine ostvario 1.333. pobedu u regularnom delu sezone i tada prestigao Lenija Vilkinsa na vrhu liste najuspešnijih NBA trenera. Karijeru je završio sa 1.335 pobeda i 1.063 poraza, uz procenat uspešnosti od 55,6 odsto. U Kuću slavnih Nejsmit uvršten je 2012. godine.

Iako kao trener nije osvojio NBA titulu, Nelson je do čak pet šampionskih prstenova došao kao igrač Bostona. Za Seltikse je igrao 14 sezona, a sa klubom je osvojio pet titula.

Nelson je 1965. godine kao slobodan agent stigao u Boston, gde je postao deo jedne od najdominantnijih generacija u istoriji NBA. Već u prvoj sezoni pomogao je Seltiksima da osvoje šampionski prsten, igrajući uz legende poput Bila Rasela, Sema Džonsa, Džona Havličeka i Seta Sandersa.

Nelson je tokom karijere u plej-ofu odigrao 134 utakmice za Boston, uz prosečno 11,1 poen i 4,8 skokova. Njegov dres sa brojem 19 povučen je iz upotrebe u Bostonu 1978. godine.

Sa pet osvojenih NBA titula kao igrač, Nelson je među samo 26 košarkaša u istoriji lige koji su osvojili najmanje pet šampionskih prstenova.