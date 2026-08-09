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Beogradski tim je ključnu prednost stekao u trećoj četvrtini, koju su izabranici Vuleta Avdalovića dobili rezultatom 23:14.

Najefikasniji u redovima Mege bio je Andrej Lučić sa 16 poena, pet skokova i tri asistencije, uz indeks korisnosti 21. Mihailo Bošković dodao je 12 poena, Pavle Bačko 11 poena i pet skokova, dok je Ognjen Nikolić susret završio sa 10 poena.

U poraženom sastavu najefikasniji je bio Buki sa 17 poena.

Za Megu je ovo bila četvrta pobeda protiv američkih univerziteta u pripremnim utakmicama. Prvu je ostvarila 2018. godine u Španiji protiv Mičigena, godinu dana kasnije na Bahamima je savladala Teksas Tek, dok je 2022. u Italiji bila bolja od Virdžinije.

Mega će 27. avgusta u Dubrovniku igrati protiv Univerziteta Mičigen, aktuelnog šampiona NCAA lige.