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Nekadašnji reprezentativac Srbije i legendarni košarkaš Partizana, Novica Veličković, venčao se u crkvi sa dugogodišnjom partnerkom Vanjom Matić, nekadašnjom odbojkašicom, sa kojom je u ljubavi već punih 13 godina.

Njih dvoje su tokom zajedničkog života dobili i troje dece, a sada su svoju ljubav odlučili da krunišu pred Bogom.

1/4 Vidi galeriju Novica i Vanja krunisali ljubav pred Bogom Foto: Instagram

Vanja je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa crkvenog venčanja, a uz njih je suprugu uputila i veoma emotivnu poruku.

"Zajedno smo rasli, učili da volimo još snažnije i stvorili ono najvrednije - našu porodicu i naša tri čuda.

Danas svoju ljubav krunišemo pred Bogom. Ne obećavamo jedno drugom savršen život, već da ćemo kroz svaki životni trenutak prolaziti zajedno - držeći se za ruke, baš kao svih ovih 13 godina.

Ti si moj izbor, moja sigurnost i moje zauvek. I opet bih, bez razmišljanja, izabrala baš tebe", napisala je Vanja uz fotografije sa Novicom i njihovo troje dece.

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima je porodica Veličković na okupu tokom ovog posebnog dana.

Vanja Matić je svojevremeno imala uspešnu odbojkašku karijeru. Nastupala je za Vizuru, francuski Istr i švajcarski Didingen, dok je poslednju etapu igračke karijere provela u dresu Partizana.

Sa druge strane, Novica Veličković ostavio je dubok trag u crno-belom dresu. Bio je jedan od miljenika navijača Partizana, a tokom karijere nastupao je i za reprezentaciju Srbije.

Povrede su ga u pojedinim periodima ozbiljno mučile i verovatno sprečile da napravi još veću karijeru, ali je ljubav prema košarci ostala ista.

Po završetku igračke karijere bio je tim menadžer Mege, a zatim se vratio u Partizan, gde je angažovan kao trener za individualni razvoj igrača u mlađim selekcijama.