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U februaru ove godine je proslavio 22. rođendan, a nedugo nakon toga je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom za koju navija od malih nogu.

Nakon što je karijeru počeo u Megi, Nikola Đurišić je 2024. godine od strane Majamija izabran kao 43 pik na NBA draftu. Proveo je dve sezone na igrajući za koledž ekipu Park Skajhoks, a onda se vratio u Srbiju.

"Ostvario se san. Ja sam sa Zvezdom bio u kontaktu još pre odlaska u Ameriku, dok sam imao sjajnu sezonu u Megi. Sve vreme sam bio na vezi sa predsednikom Drčelićem i održavali smo kontakt, tako da je Zvezda uvek bila opcija. Istovremeno, postojala je ta želja da odem u Ameriku i vidim kako će biti. Otišao sam, video i vratio se. Iskreno, želeo sam da budem kod kuće jer posle dve godine u Americi stvarno nisam bio na dobrom mestu, posebno što se psihe tiče. Nije to bilo zbog košarke ili života tamo... Kad sam doživeo poslednju povredu, znao sam da ću da se vratim. Odluku da se vratim doneo sam zbog psihe. Bio sam sam u Americi godinu i sedam meseci, postao sam asocijalan, nisam mogao sam sebe da prepoznam. Hteo sam da se vratim kući blizu porodice i prijatelja. Kada je stigao potpis za Zvezdu, roditelji su bukvalno plakali od sreće. I ja sam bio presrećan, jedva sam sakrio emocije. Nisam očekivao da će odjek biti toliki pošto je bio pola sezone i ekipi nije išlo idealno, ali dobio sam neverovatan broj poruka i poziva", rekao je Đurišić za "Meridian sport".

1/7 Vidi galeriju Nikola Đurišić u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle potpisa za ekipu sa Malog Kalemegdana je pozajmljen Megi

"Prijalo mi je jer sam se oporavljao od povrede i nisam mnogo trenirao. Poznavajući sebe, obično mi treba nekoliko utakmica da uđem u ritam, pa sam mislio da će Mega biti savršena za to. Međutim, čim sam došao, nisam ni osetio pauzu. Odmah sam počeo odlično da igram, valjda me je nosila ta euforija povratka kući".

Za Zvezdu je debitovao 29. aprila protiv Zlatibora. U ubedljivoj pobedi je postigao 13 poena, uz tri ukradene lopte, dve asistencije i jedan skok.

"Pre utakmice nije bilo treme. Ali, kad je počela utakmica. Gledao sam u sat i odbrojavao... Težak je grb! Ipak, kad sam ušao, sve je prošlo".

Objasnio je kako je došlo do toga da nosi dres sa brojem 23.

"Broj sam izabrao jer sam rođen 23. februara, da ne bude da je zbog Džordana kojeg, naravno, obožavam. Čim sam došao u Zvezdu, pitali su me koji želim broj. 21 – koji sam nosio kod Vlade Jovanovića bio je kod Bolomboja, 11 – koji voilim zbog majke je bio kod Kartera, a sedmicu više ne nosim, jer mi je bila malerozna. Zato sam izabrao 23".

Objasnio je kako se osećao tokom uvodnog perioda u Crvenoj zvezdi.

"Najteže mi je bilo da ukapiram akcije i da se prilagodim. U istoj sezoni sam igrao u G-ligi i Megi, a onda je došla Zvezda. Slični su pozivi, a drugačije akcije. Zato sam se malo pogubio... Krenem levo, a zapravo treba desno... Srećom, Obradović i saigrači su imali ogromno strpljenje i mnogo su mi pomagali", poručio je Nikola Đurišić.

Kurir sport/Meridian sport

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