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Crveno-beli su u nedelju oduševili svoje navijače zanimljivom objavom da je reprezentativac Nemačke najnovije pojačanje, najviše zbog toga što njegovo ime nije bilo povezivano sa Zvezdom.

Radi se o najboljem defanzivcu Evrolige, ali igraču koji bi trebalo da bude važan za napad ekipe sa Malog Kalemegdana.

Asvel se oglasio dan nakon Crvene zvezde kako bi obavestio navijače da je došlo do razlaza sa Vajler-Bebom, ali da se očekuje da taj rastanak bude privremen.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, košarkaški klub koji se suočava sa velikim finansijskim problemima, saopštio je da je Vajler-Beb u Crvenu zvezdu stigao na jednogodišnju pozajmicu.

Nik Vajler-Beb je standardni reprezentativac Nemačke, sa kojom je 2022. godine osvojio i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Nemac je šesto pojačanje Crvene zvezde u aktuelnom prelaznom roku nakon što su ugovore potpisali Kris Džouns, Džonatan Motli, Patrik Boldvin Džunior, David Kremer i Vojin Medarević.

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