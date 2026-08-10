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Andrej Bjelić ima 18 godina, igra na poziciji beka, a ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana je potpisao nakon što je tri godine igrao za mladi tim Reala.

Nakon najava da će ovaj transfer biti realizovan stigla je i zvanična potvrda kluba.

"Mladi košarkaš madridskog Reala i reprezentativac Srbije Andrej Bjelić, novo je pojačanje KK Crvena zvezda!

Supertalentovani Bjelić koji igra na poziciji beka, prethodne tri sezone igrao je za ekipu Real Madrid, a prve košarkaške korake napravio je u Borcu.

Kao jedan od najtalentovanijih igrača u svom uzrastu igrao je tokom prošle sezone za tim Reala u Ligi do 22 godine i sa tom ekipom je osvojio titulu. Andrej Bjelić (visok 194 centimetra), koji je rođen 17. marta 2008. godine, potpisao je dvogodišnji ugovor sa KK Crvena zvezda, a dolaskom u naš klub ostvario je dečački san i postao član kluba čiji je veliki navijač od malena.

Andrej, dobro došao u svoju Crvenu zvezdu", navedeno je u objavi Crvene zvezde.

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