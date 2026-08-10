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Cela priča dobila je novu dimenziju nakon što je izbio javni okršaj na društvenim mrežama između prvog čoveka Hapoela, Ofera Janaja, i poznatog košarkaškog menadžera Miška Ražnatovića, koji zastupa izraelskog organizatora igre.

Poznati srpski agent dao je intervju za tamošnji sportski portal u kojem je detaljno objasnio kako je uopšte rođena ideja o Madarovom odlasku iz kluba i njegovom šokantnom transferu.

"Postojala je ideja da neće da ostane u Hapoelu pod trenutnim uslovima. Ko je pokrenuo pregovore? To je pitanje od milion dolara. Generalno, kada su se pojavile indikacije razgovarao sam sa Klaudijom Koldebeljom, generalnim menadžerom Makabija, pa sam posle promene vlasništva pričao i sa drugim ljudima u klubu", rekao je Ražnatović.

1/4 Vidi galeriju Miško Ražnatović Foto: Starsport, Starsport/Andrija Soković

Ekspresan odgovor prvog čoveka Hapoela nije izostao, pa se i on ubrzo oglasio putem društvenih mreža.

"Niste hteli iste uslove, bio je ugovor na 1,92 dolara (pretpostavlja se da je mislio na 1,92 miliona dolara). Ispostavila se da je odbio trogodišnji ugovor sa nama, da bi potpisao dvogodišnji sa Makabijem, to je najprostija verzija. Kada mu je Makabi prišao? Mnogo pre nego što je poništen ugovor, pitanje je samo koliko pre", napisao je Janaj.

Nakon toga je otišao i korak dalje, uputivši otvorene pretnje Mišku Ražnatoviću.

"To što insajderima govoriš da si pogrešio i da tražiš osvetu je pogrešan način da pokriješ nepropisno ponašanje koje se dogodilo. Možda na taj način daješ osnov za ozbiljnu tužbu", poručio je Janaj.