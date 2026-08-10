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Odlazak Ibona Navara sa mesta prvog trenera Unikahe doneo je mnogo emocija u Malagi. U klubu su se nadali da bi Španac mogao da ostane na klupi, posebno imajući u vidu sve što je uradio tokom mandata i činjenicu da je postao jedan od simbola najuspešnijeg perioda u istoriji kluba.

Ipak, želja za promenom, ali i poziv Crvene zvezde, uticali su na odluku Navara da stavi tačku na svoju odiseju u Malagi. Tokom boravka u Unikahi osvojio je čak sedam trofeja i ostavio dubok trag.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

U Unikahi su, svesni koliko će biti teško nadomestiti Navara, brzo reagovali. Na njegovo mesto stigao je iskusni Ćus Vidoreta, koji je Tenerife zamenio Malagom i preuzeo odgovornost za novi projekat.

Kako navodi "Diario SUR", u Unikahi narednu sezonu vide kao ključnu za sportsku, ali i institucionalnu budućnost kluba. Zbog toga je doneta odluka da se dodatno pojačaju ulaganja, pa će tim raspolagati rekordnim budžetom.

Prethodne sezone budžet Unikahe iznosio je oko 17 miliona evra, mada precizna cifra nije potvrđena. Sada bi trebalo da poraste na čak 19 miliona evra, što predstavlja najveći iznos u istoriji kluba.

Na povećanje ulaganja uticalo je nekoliko faktora. Jedan od najvažnijih jeste dolazak NBA Evrope, odnosno potencijalno novo takmičenje pod okriljem NBA lige, koje bi moglo značajno da promeni evropsku košarkašku scenu. Unikaha želi da bude deo tog projekta i zbog toga je spremna da dodatno investira u ekipu.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Dodatni motiv predstavlja i 50. godišnjica kluba, zbog koje u Malagi žele da naprave tim sposoban za velike rezultate.

Ipak, Unikaha će i sa rekordnih 19 miliona evra biti daleko iza najbogatijih španskih klubova. Procene govore da će Valensija i Barselona imati budžete od oko 38 miliona evra, dok bi Real Madrid trebalo da raspolaže sa čak 55 miliona.

Za Unikahu je, međutim, 19 miliona evra istorijska cifra. Klub nikada ranije nije imao toliki budžet. Tokom svoje zlatne ere, kada je osvojila ACB ligu i stigla do Fajnal-fora Evrolige, Unikaha je raspolagala sa oko 18,5 miliona evra.

Sada u Malagi žele da ponovo krenu tim putem.

Sa Vidoretom na klupi i rekordnim ulaganjima, Unikaha želi da napravi ekipu sposobnu za velike domete, ali pre svega da izbori mesto u novom evropskom takmičenju koje bi trebalo da bude pod pokroviteljstvom NBA lige.

Era posle Navara tako počinje velikim ambicijama - i najvećim budžetom koji je Unikaha ikada imala.

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