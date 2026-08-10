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Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je danas dolazak Andreja Bjelića iz Real Madrida. Mladi as ima svega 18 godina, igra na poziciji beka, a ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana je potpisao nakon što je tri godine igrao za mladi tim Reala.

Nakon najava da će ovaj transfer biti realizovan stigla je i zvanična potvrda kluba.

1/2 Vidi galeriju Andrej Bjelić Foto: FIBA, Printscreen

Da je u pitanju bila njegova velika dečačka želja, jasno potvrđuju i brojne fotografije koje su preplavile društvene mreže odmah po zvaničnom potpisivanju ugovora sa Crvenom zvezdom. Od malih nogu je bio vatreni pristalica beogradskih crveno-belih, pa je redovno bodrio klub i sa fudbalskih i sa košarkaških tribina.

Koliko je povezan sa klubom pokazuje i to što Andrej Bjelić iz mlađih dana ima uspomene sa Ognjenom Dobrićem i Dejanom Davidovcem, gde u potpunoj navijačkoj opremi pozira sa svojim današnjim klupskim kolegama.