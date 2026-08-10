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Košarkaška reprezentacija Italije biće oslabljena u narednom kvalifikacionom prozoru, pošto Alesandro Pajola neće biti u sastavu "Azura" za duele protiv Bosne i Hercegovine i Srbije.

Iako se našao na prvobitnom spisku selektora Luke Bankija, novi košarkaš Partizana dobio je dozvolu da propusti reprezentativne obaveze. Pajola još nije završio proces rehabilitacije, zbog čega je odlučeno da ne putuje sa nacionalnim timom.

Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

To znači da Italijani neće moći da računaju na njega u meču protiv Srbije, koji je na programu 31. avgusta u Pezaru. Pod znakom pitanja je i nastup Gabrijela Proćide, pa će Banki na raspolaganju imati sledeće igrače:

Niko Manion, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Nikola Meli, Darijus Tompson, Simone Fontekio, Amedeo Tesitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Saliju Nijang, Tomas Baldaso, Ričard Rosato, Nikola Akele, Đovani Emeđuru i Džon Petrućeli.

Italija će reprezentativni prozor otvoriti 28. avgusta gostovanjem Bosni i Hercegovini u Tuzli, dok će tri dana kasnije u Pezaru ugostiti Srbiju.

Duel Italije i Srbije biće posebno zanimljiv i zbog Pajole, koji je ovog leta pojačao Partizan, ali zbog zdravstvenog stanja neće biti u prilici da se suprotstavi reprezentaciji Srbije.

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