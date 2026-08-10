OBAVEZE! Tek što je stigao u Beograd, a već mora da ga napusti!
Selektor košarkaške reprezentacije Argentine Pablo Priđoni saopštio je spisak od 24 igrača za mečeve protiv Portorika i Kanade u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Novopečeni košarkaš Partizana Luka Vildoza nedavno je stigao u Beograd, a sada će morati nazad na okupljanje nacionalnog tima.
Na spisku se nalaze:
Li Alija, Maksimo Adams, Franko Barali, Huan Manuel Boka, Leandro Bolmaro, Dilan Bordon, Gonzalo Bresan, Nikolas Brusino, Agustin Kafaro, Fransisko Kafaro, Fakundo Kampaco, Gabrijel Dek, Gonzalo Korbalan, Huan Fernandez, Tajavek Galici, Nikolas Lavrovitola, Leonardo Lema, Huan Ignasio Markos, Aleks Negrete, Karlos Rivero, Santijago True, Huan Pablo Vole, Hoze Vildoza i Luka Vildoza.
Košarkaši Argentine će 28. avgusta dočekati Portoriko, a četiri dana kasnije gostovaće Kanadi u mečevima grupe F finalnog kruga američkih kvalifikacija za SP 2027.
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