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Grčka je doživela ogroman udarac pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket 2027!

Janis Adetokumbo neće biti u sastavu reprezentacije u avgustovskom prozoru, pošto njegov novi klub Majami Hit nije dao zeleno svetlo za nastup. Grci će tako protiv Ukrajine i Španije morati bez svog najvećeg aduta.

Hladan tuš

Sve nade bile su usmerene ka tome da će Janis Adetokumbo ponovo predvoditi nacionalni tim, ali od toga neće biti ništa u narednom FIBA prozoru.

Zvanični spisak Grčke za utakmice protiv Ukrajine 28. avgusta i Španije 31. avgusta objavljen je bez najveće zvezde.

A razlog?

Majami Hit nije dao saglasnost da Janis nastupi za reprezentaciju.

Prema izveštajima, klub sa Floride zabrinut je zbog rizika od povrede i opterećenja kojem bi njegov novi superstar bio izložen neposredno pred početak NBA sezone.

Ovo je posebno težak udarac za selektora Vasilisa Spanulisa.

Grčka će u nastavku kvalifikacija morati bez čoveka koji je godinama njen apsolutni lider. Janis je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije na najvećim takmičenjima, pa njegov izostanak menja sliku čitavog tima.

U sastav su se vratili Nik Kalates i Tajler Dorsi, koji bi trebalo da budu na raspolaganju za duele sa Ukrajinom i Španijom.

Majami povukao ručnu

Odluka dolazi u posebno zanimljivom trenutku.

Adetokumbo je ovog leta napustio Milvoki posle 13 godina i prešao u Majami, gde su očekivanja ogromna. Njegov novi klub želi da ga maksimalno zaštiti pred početak nove NBA sezone.

Još ranije se govorilo o problemima oko osiguranja i uslova pod kojima bi Janis mogao da igra za Grčku, a pregovori između grčkog saveza i Majamija nisu dali rezultat.

Sada je sve jasno - Janis neće igrati. Grčka će morati dalje bez njega.

1/6 Vidi galeriju Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Veliki izazov za Spanulisa

Grčku očekuju veoma važni dueli u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, ali će selektor sada morati da pronađe način da nadoknadi odsustvo svoje najveće zvezde.

Utakmica protiv Ukrajine igra se 28. avgusta, dok je duel sa Španijom zakazan za 31. avgust.