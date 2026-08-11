DŽABARI PARKER JEDNIM SAVETOM PROMENIO ŽIVOT NBA KOŠARKAŠU! Podelio je sa njim ove reči, a onda je prešao u Partizan...
Radi se o savetu koji mu se posebno urezao u sećanje.
Džabari Parker i Jakučionis su delili svlačionicu u Barseloni. Amerikanac mu je tada preneo poruku koja je, kako sam Litvanac priznaje, ostala važan deo njegovog pogleda na život i košarku.
"Od Džabarija Parkera sam dobio najbolji savet u životu. Rekao mi je: 'Budi kao voda, uklopi se u sve'. To je citat Brus Lija, zaista me prati i trudim se da živim po njemu", rekao je Jakučionis prilikom gostovanja podkastu "Deep 3".
Parker je, u međuvremenu, prošao kroz turbulentan period karijere. Prošle sezone stigao je u Partizan, ali se može reći da nije bio kao voda, odnosno da se nije uklopio, pa se u Beogradu se kratko zadržao. Posle jednog dela sezone u crno-belom dresu usledila je pozajmica u Huventud, a trenutno još nije poznato gde će Amerikanac nastaviti karijeru.
Jakučionis se, sa druge strane, sprema za nastavak svoje NBA priče.
Majami ga je na draftu 2025. godine izabrao kao 20. pika, a tokom debitantske sezone dobio je priliku da se pokaže na najvišem nivou. Ukupno je nastupio na 53 utakmice, uz proseke od 6,2 poena, 2,6 skokova i 2,6 asistencija.
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