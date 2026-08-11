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Radi se o savetu koji mu se posebno urezao u sećanje.

Džabari Parker i Jakučionis su delili svlačionicu u Barseloni. Amerikanac mu je tada preneo poruku koja je, kako sam Litvanac priznaje, ostala važan deo njegovog pogleda na život i košarku.

"Od Džabarija Parkera sam dobio najbolji savet u životu. Rekao mi je: 'Budi kao voda, uklopi se u sve'. To je citat Brus Lija, zaista me prati i trudim se da živim po njemu", rekao je Jakučionis prilikom gostovanja podkastu "Deep 3".

Parker je, u međuvremenu, prošao kroz turbulentan period karijere. Prošle sezone stigao je u Partizan, ali se može reći da nije bio kao voda, odnosno da se nije uklopio, pa se u Beogradu se kratko zadržao. Posle jednog dela sezone u crno-belom dresu usledila je pozajmica u Huventud, a trenutno još nije poznato gde će Amerikanac nastaviti karijeru.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Jakučionis se, sa druge strane, sprema za nastavak svoje NBA priče.

Majami ga je na draftu 2025. godine izabrao kao 20. pika, a tokom debitantske sezone dobio je priliku da se pokaže na najvišem nivou. Ukupno je nastupio na 53 utakmice, uz proseke od 6,2 poena, 2,6 skokova i 2,6 asistencija.

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