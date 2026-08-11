Slušaj vest

Košarkaški svet bruji o Nikoli Jokiću!

Ono što je do juče moglo da zvuči kao naučna fantastika sada je dobilo ozbiljnu potvrdu - Panatinaikos je zaista pokušao da dovede srpskog asa iz Denvera, i to još ovog leta!

Prvi čovek grčkog velikana Dimitris Janakopulos otkrio je da je napravio veoma ozbiljnu ponudu kako bi Jokića izvukao iz NBA i doveo ga u Atinu. Ponuda je, međutim, ekspresno odbijena.

I upravo taj deo priče posebno je odjeknuo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Janakopulos je u emisiji "Euro Insiders" otvoreno govorio o svom najvećem košarkaškom snu i otkrio da je kontaktirao i Jokićev tim i Denver Nagetse.

"Ljudi će reći: 'Dobro, sada se šali'. Napravio sam veoma ozbiljnu ponudu ove godine, i njegovom timu i njemu. Dobio sam odbijenicu. Znam da ima još jednu godinu ugovora", rekao je Janakopulos.

A onda je otkrio i kako je, prema njegovim rečima, izgledala reakcija iz Denvera.

"Trebalo im je nekoliko sekundi da kažu: 'Ko? Grčka? Gde? Šta? Ćao.' Ali sačekajmo sledeću godinu", ispričao je prvi čovek Panatinaikosa.

Drugim rečima, Nagetsi nisu ni razmatrali mogućnost da se odreknu svog najboljeg igrača.

1/9 Vidi galeriju Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Ipak, priča je postala još ozbiljnija kada je stigla potvrda iz Jokićevog tabora.

Miško Ražnatović, agent srpskog centra, potvrdio je da je Panatinaikos zaista poslao ponudu za Jokića. Time je postalo jasno da nije reč samo o Janakopulosovoj bombastičnoj izjavi, već da je grčki klub zaista napravio konkretan pokušaj.

Vest je odmah eksplodirala preko Atlantika.

ESPN je priču predstavio pod jasnom porukom da je Panatinaikos napravio "ozbiljnu" ponudu za Jokića i da Janakopulos već planira novi pokušaj 2027. godine.

"Jahu Sports" takođe je objavio priču o ponudi koju su dobili Denver i Jokić, uz naglasak da su Nagetsi odbili pokušaj da se otkupi poslednja godina njegovog ugovora.

A "Bličer Report" je otišao korak dalje i celu priču predstavio kao pokušaj Panatinaikosa da napravi pravi "upad" u NBA i otme jednog od najboljih košarkaša planete.

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je priča dobila lokalni ugao u Denveru. Tamošnji mediji bavili su se Janakopulosovim pokušajem da Nagetsima uzme najveću zvezdu, dok je Rojters preneo da su ponudu brzo odbili i Jokićev tim i Denver.

Janakopulos ne odustaje!

Iako je prvi pokušaj propao, Janakopulos nije ni približno završio sa svojom misijom. Naprotiv.

Grčki milijarder već je najavio novi napad - sledećeg leta!

Jokić će tada imati mogućnost da donese jednu od najvećih odluka u karijeri, a upravo to Janakopulos želi da iskoristi.

Prema aktuelnim informacijama, Jokić ima ugovor sa Denverom i kroz sezonu 2027/28, uz igračku opciju za poslednju godinu. ESPN navodi da bi srpski as, ukoliko postane slobodan igrač, mogao da potpiše petogodišnje produženje sa Denverom vredno oko 359,5 miliona dolara.

Dakle, Panatinaikos bi u tom slučaju morao da napravi ponudu koja bi mogla da parira jednom od najvećih ugovora u istoriji NBA.

Ali Janakopulos očigledno veruje da može.

"Ako ne dovedem Jokića, ne idem nigde", poručio je vlasnik Panatinaikosa, jasno stavivši do znanja koliko mu je srpski centar postao opsesija.

Još je direktnije govorio o svom planu:

"Dovešću ga sledeće godine. To je Jokić, najbolji igrač na svetu."

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Američki mediji zato ovu priču već posmatraju kao mnogo više od običnog letnjeg trača. ESPN je jasno naveo da Janakopulos veruje da može da privoli Jokića da narednog leta odbije igračku opciju i razmotri prelazak u Evropu.

Panatinaikos pomera granice

Panatinaikos je poslednjih godina postao jedan od najambicioznijih klubova evropske košarke, a Janakopulos je već pokušavao da iz NBA dovede velika imena.

Sada je, međutim, meta potpuno drugačija.

Trostruki MVP NBA lige, šampion i MVP finala, čovek koji je Denveru doneo prvu titulu u istoriji franšize. Zato i američki mediji s posebnom pažnjom prate ovaj pokušaj.

Jer jedno je dovesti bivšeg NBA igrača u Evroligu, a potpuno druga stvar je pokušati da iz NBA izvučeš Nikolu Jokića.

Prvi napad je propao - Denver je rekao "ne" i Jokić je ostao u Koloradu, ali Janakopulos već najavljuje novi pokušaj.

I ako zaista krene po Jokića sledećeg leta, košarkaški svet bi mogao da dobije jedan od najvećih transfer-spektakla u svojoj istoriji.