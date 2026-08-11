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Nova bura trese američku košarku!

Nekadašnji NBA centar Enes Kanter Fridom napravio je potez koji je momentalno izazvao lavinu reakcija – objavio je da planira da se prijavi za WNBA draft 2027. godine!

Kanter Fridom, koji je proveo čak 11 sezona u NBA ligi, tvrdi da je njegov potez direktno povezan sa pravilima WNBA i načinom na koji su trenutno formulisani kriterijumi za nastup u ženskoj profesionalnoj ligi.

Bivši NBA košarkaš oglasio se na društvenim mrežama i poručio da je, nakon detaljnog proučavanja aktuelnih pravila, odlučio da napravi konkretan korak.

"Zvanično se prijavljujem kao kandidat za WNBA", poručio je Kanter.

U nastavku je objasnio da su on i njegov tim detaljno analizirali pravila WNBA i da smatraju da ona ostavljaju prostor za ovakav potez.

Kanter Fridom tvrdi da njegov cilj nije da vređa ili ismeva bilo koga, već da želi da pokaže kako se pravila primenjuju.

"Ako je dovoljno jednostavno da se izjasnite ko ste, onda ispunjavam svaki uslov potreban da se takmičim u WNBA", poručio je bivši NBA centar.

Dodao je da očekuje snažne reakcije ukoliko se pojavi na terenu, ali da upravo to i želi da ispita - da li će pravila koja se pozivaju na uključivanje i jednakost zaista biti primenjena na isti način u njegovom slučaju.

1/7 Vidi galeriju Bivši NBA košarkaš - Enes Kanter Foto: Omar Rawlings / Getty images / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia, Steve DYKES / Getty images / Profimedia

Reakcije

Kanterov potez nije ostao izolovan slučaj.

Nekoliko dana kasnije, još jedan bivši NBA košarkaš, Roj Vajt, najavio je da će se prijaviti za WNBA draft, ali je njegov potez bio još direktniji - Vajt je izjavio da će se identifikovati kao transrodna žena kako bi testirao pravila lige.

Tako je ono što je počelo kao Kanterova provokativna objava preraslo u širu debatu o tome ko uopšte može da nastupa u WNBA i kako liga definiše podobnost igrača.

Američki mediji navode da aktuelni kolektivni ugovor WNBA govori o tome da u ligi mogu da igraju žene, ali da pravila ne daju detaljnu javnu definiciju kriterijuma koji bi se odnosili na transrodne sportistkinje. Upravo ta rupa sada je postala predmet nove rasprave.

WNBA pod pritiskom

Cela priča dolazi u trenutku kada se u Americi već vodi velika polemika o nastupima transrodnih sportistkinja u ženskom sportu.

Posebno se o tome govorilo nakon komentara Sofi Kaningem, košarkašice Indijane, koja je otvorila pitanje zaštite ženskog sporta i takmičenja sa transrodnim sportistkinjama. Kanter Fridom je upravo u toj atmosferi odlučio da povuče potez koji je dodatno podigao prašinu.

Sofi Kaningem Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Iz WNBA za sada nije stigao direktan odgovor Kanteru Fridomu, dok je Sindikat igračica WNBA ponovo naglasio stavove o jednakosti, uključivanju i protivljenju mržnji i diskriminaciji.

Kanter Fridom, međutim, očigledno nema nameru da se povuče.

Njegova poruka je jasna – ako pravila dozvoljavaju ono što on tvrdi da dozvoljavaju, želi da vidi da li će WNBA biti spremna da ih primeni i na njega.

A sada ostaje da se vidi šta će liga uraditi.

Jer ako Kanter Fridom zaista bude pokušao da se pojavi na draftu 2027. godine, WNBA bi mogla da se suoči sa jednim od najneobičnijih izazova u svojoj istoriji.