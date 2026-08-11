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da li je realno?

da li je realno?

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Nikola Jokić našao se u centru nove NBA rasprave, ali ovoga puta zbog mišljenja jednog od najvećih centara u istoriji.

Šekil O'Nil podelio je listu najboljih visokih igrača svih vremena koju je objavila stranica "SOG Basketball", a srpski as zauzeo je tek peto mesto.

Na vrhu liste nalazi se legendarni Karim Abdul-Džabar, dok je odmah iza njega sam Šekil O'Nil. Treći je nezaustavljivi Vil Čemberlen, četvrti legendarni Bil Rasel, a tek onda dolazi trostruki MVP NBA lige - Nikola Jokić.

Kompletan poredak izgleda ovako:

Karim Abdul-Džabar

Šekil O'Nil

Vil Čemberlen

Bil Rasel

Nikola Jokić

Hakim Olajdžuvon

Mozes Meloun

Dejvid Robinson

Džordž Mikan

Dvajt Hauard

Jokićevo peto mesto posebno je privuklo pažnju, imajući u vidu da se srpski centar već sada smatra jednim od najboljih igrača u istoriji najjače košarkaške lige sveta.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srbin iza sebe već ima tri MVP priznanja regularnog dela sezone, titulu NBA šampiona i MVP nagradu finala, a u istoriju je ušao i kao jedan od najdominantnijih centara u istoriji igre pod obručima.

Sa druge strane, teško je ignorisati imena koja su ispred njega.

Karim Abdul-Džabar osvojio je šest NBA titula i šest puta bio MVP regularnog dela sezone. Vil Čemberlen ostao je upamćen kao jedan od statistički najdominantnijih igrača svih vremena, dok je Bil Rasel osvojio čak 11 šampionskih prstenova.

A na drugom mestu nalazi se upravo čovek koji je ovu listu podelio – Šekil O'Nil.

Šek je tokom 19 sezona u NBA ligi nosio dresove Orlanda, Lejkersa, Majamija, Finiksa, Klivlenda i Bostona. Osvojio je četiri titule, tri puta bio MVP finala i čak 15 puta nastupio na Ol-star utakmici.

Zbog toga njegova objava nije mogla da prođe neprimećeno.

Jokić je peti.

I upravo to će verovatno ponovo pokrenuti veliku raspravu među ljubiteljima NBA lige - da li je srpski as već trebalo da bude ispred nekih od najvećih centara koji su ikada igrali košarku ili će njegovo mesto na ovakvim listama nastaviti da raste kako bude ispisivao nove stranice istorije?