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Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, dao je veliki intervju za Kurir. Otvoreno i bez zadrške pričali smo na apsolutno sve teme.

U nastavku dana možete pročitati kompletan razgovor sa Mijailovićem, a za početak vam donosimo dva zanimljiva odgovora na aktuelna transfer dešavanja.

Da li je tačno da ste bili blizu dogovora s nekim igračima, a da su oni na kraju završili u drugim sredinama, poput Lonija Vokera?

- Naravno da se to dešava. Ali ovde postoji jedna stvar koju javnost mora da zna, nije svaki igrač za kog neki portal napiše da je "u pregovorima s Partizanom" zaista bio u pregovorima s Partizanom. Evo konkretnog primera. Nik Vajler-Beb nam je bio ponuđen. Pogledali smo igrača i procenili da se ne uklapa u našu viziju tima.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Usledilo je objašanje:

- Nismo poslali ponudu i nismo pregovarali. To je cela priča. Slično je bilo i s mnogim drugim igračima. Portali su nas povezivali s desetinama imena s kojima nikad nismo ni kontaktirali. Onda, kad igrač potpiše za drugi klub, izađe priča da je Partizan "izgubio trku". To jednostavno nije tačno. Razumem da se od toga prave naslovi i da senzacionalizam prodaje vesti, ali ne prihvatam da se na osnovu izmišljenih pregovora pravi slika da Partizan neuspešno radi svoj posao. Bilo je i stvarnih pregovora, naravno. Neki igrači su izabrali druge klubove. To je sastavni deo ovog posla. Ali nije svaki igrač koji ode negde drugde bio igrač kog smo mi želeli ili s kojim smo pregovarali - zaključio je Ostoja Mijailović.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

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