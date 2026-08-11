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Nakon što se ovog leta desio jedan od najvećih potresa u NBA ligi i pošto je Lebron Džejms potpisao za Filadelfiju, Broni Džejms više neće deliti istu svlačionicu sa njim. Četvorostruki šampion i najbolji strelac u istoriji lige prilagođava se novoj realnosti u kojoj njegov najstariji sin ostaje u Los Anđeles Lejkersima, dok on nastavlja karijeru u dresu Siksersa.

Lebron se u svom stilu, na šaljiv način, osvrnuo na činjenicu da mu se rođeno dete sada nalazi na dugačkom spisku bivših saigrača.

"Imam sina od skoro 22 godine koji je sada moj bivši saigrač, što je potpuno urnebesno", prokomentarisao je Džejms novonastalu situaciju.

1/5 Vidi galeriju Broni i Lebron Džejms Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Printscreen Twitter, Candice Ward / Getty images / Profimedia

Istorijska epizoda u Kaliforniji

Prvi put u istoriji NBA lige dogodilo se da otac i sin zaigraju zajedno u istom timu, kada se Broni pridružio ocu u Lejkersima. Ipak, zajednička epizoda u Kaliforniji trajala je kratko, jer je Džejms senior odlučio da u završnici karijere promeni sredinu.

Igranje uz Bronija godinama je bilo jedan od glavnih ciljeva u Lebronovoj karijeri. O tome je govorio javno u brojnim prilikama, a ta želja mu se na kraju i ostvarila u dresu "jezerdžija", čime je stavio još jedan istorijski pečat na svoju biografiju.

Šta će da bude sa Bronijem u Lejkersima?

Ovaj komičan komentar istovremeno pokazuje i neverovatnu trajnost koju Džejms demonstrira na parketu. U ligu je ušao još 2003. godine kao tinejdžerski fenomen iz Akrona, a više od dve decenije kasnije i dalje igra na najvišem nivou - dovoljno dugo da sačeka sina u najjačoj ligi sveta, odigra sa njim jednu fazu i potom nastavi dalje.

Dok Lebron u Filadelfiji kreće po nove rekorde i napad na novu titulu, Broni će u Los Anđelesu nastaviti da se bori za svoju minutažu i samostalan košarkaški put.

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