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Proglašen je za najkorisnijeg košarkaša u NBA 2017. godine, na Ol-staru je učestvovao devet puta, dva puta bio MVP. Takođe, dva puta je izabran za tim sezone, pet puta za drugu petorku, a još dva puta za treću petorku lige.

U dve sezone je bio najbolji strelac, a tri puta najbolji asistent i tokom karijere je zabeležio 209 tripl-dabl učinaka u "regularnom" delu sezone.

Prema dostupnim podacima, Rasel Vestbruk je od ugovora zaradio preko 350 miliona evra tokom svojih 18 NBA sezona.

1/9 Vidi galeriju Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sada ima 37 godina i uskoro bi mogao da dođe u Evroligu.

Kako prenosi "Atletik", Vestbruk je u ozbiljnim pregovorima sa Hapoelom iz Tel Aviva.

Nema sumnje da bi dolazak ovakvog igrača predstavljao važnu stvar, ne samo za Hapoel, već i za Evroligu, pre svega po pitanju marketinga, a iako mu se bliži 38. rođendan, Vestbruk je neko ko je uvek bio na najvišem nivou kada je reč o fizičkom planu, pa bi mogao da postane važan deo ekipe.

Tokom karijere Rasel Vestbruk je igrao za Oklahomu, Hjuston, Vašington, Los Anđeles Lejkerse, Los Anđeles Kliperse, Denver i Sakramento.

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