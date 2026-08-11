Mlada košarkaška reprezentacija Srbije je doživela težak debakl na Evropskom prvenstvu.
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POTOP I DEBAKL ZA PAMĆENJE! Mladi srpski košarkaši izgubili 40 razlike u osmini finala Evropskog prvenstva
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Selekcija Srbije sastavljena od igrača uzrasta do 16 godina je nastavila učešće na Evropskom prvenstvu katastrofalnim izdanjem i porazom od 40 razlike.
Od Srbije je bila bolja Letonija rezultatom 99:59 u osmini finala.
Mladi srpski košarkaši su najpre grupnu fazu završili sa tri poraza iz isto toliko utakmica i to protiv Litvanije, Rumunije i Poljske, a onda je usleio potpuni potom protiv Letonaca.
Već posle prve četvrtine je Letonija imala dvocifrenu prednost, a naša reprezentacija je u trećoj deonici definitivno "potpisala" ubedljiv poraz pošto je u njoj primila 25, a postigla samo devet poena.
Srbija u nastavku igra za plasman od 9. do 16. mesta. Jedna pobeda u naredne dve utakmice ih ostavlja u A diviziju.
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