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Selekcija Srbije sastavljena od igrača uzrasta do 16 godina je nastavila učešće na Evropskom prvenstvu katastrofalnim izdanjem i porazom od 40 razlike.

Od Srbije je bila bolja Letonija rezultatom 99:59 u osmini finala.

Mladi srpski košarkaši su najpre grupnu fazu završili sa tri poraza iz isto toliko utakmica i to protiv Litvanije, Rumunije i Poljske, a onda je usleio potpuni potom protiv Letonaca.

Već posle prve četvrtine je Letonija imala dvocifrenu prednost, a naša reprezentacija je u trećoj deonici definitivno "potpisala" ubedljiv poraz pošto je u njoj primila 25, a postigla samo devet poena.

Srbija u nastavku igra za plasman od 9. do 16. mesta. Jedna pobeda u naredne dve utakmice ih ostavlja u A diviziju.

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Bonus video:

01:09
Svetislav Pešić drži predavanje srpskim košarkašima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić