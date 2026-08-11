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Sukob unutar Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) dobija novi nastavak. Nakon što je rukovodstvo Udruženja otkazalo sednicu Skupštine i optužilo četiri kluba za blokadu takmičenja i „teror manjine nad većinom“, zajedničkim saopštenjem oglasili su se FMP, Dinamik, Spartak i Zlatibor.

Četiri kluba dostavila su predsedniku i članovima Skupštine UK KLS zvaničan dopis, uz koji su priložili i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu o određivanju privremene mere. Kako navode, reč je o dokumentu koji je rukovodstvo UK KLS svesno prećutalo i izostavilo iz prethodnog obraćanja javnosti.

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Šta je odlučio Prvi osnovni sud?

Klubovi su posebno demantovali tvrdnje da je sud "zabranio igranje košarke", „ugasio Ligu“ ili postupao protiv interesa srpskog sporta.

Prema njihovom tumačenju sudskog rešenja, Prvi osnovni sud u Beogradu je privremenom merom obustavio primenu konkretne odluke direktora takmičenja. Istom merom onemogućeno je da se na osnovu te odluke usvajaju ili primenjuju kalendar, propozicije, disciplinski pravilnik i finansijski plan za sezonu 2026/2027, preneo je "Sport klub".

Klubovi su ukazali i na to da žalba protiv donetog rešenja ne odlaže njegovo izvršenje.

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Kao glavni razlog za sudsku intervenciju, FMP, Dinamik, Spartak i Zlatibor navode probleme u funkcionisanju organa UK KLS i nemogućnost da se ključne odluke donesu u skladu sa Statutom.

„To što Predsedništvo UK KLS na više sednica nije imalo potrebnu većinu čak ni za usvajanje dnevnog reda, a Skupština nije u stanju da obezbedi stabilnu većinu za donošenje ključnih odluka, nije posledica rada Prvog osnovnog suda, niti četiri kluba koja su zatražila sudsku zaštitu. To je, nažalost, problem upravljanja UK KLS“, navodi se u dopisu četiri kluba.

Oštar odgovor na prozivke rukovodstva

Poseban deo saopštenja odnosi se na navode rukovodstva UK KLS o „haosu u Prvom osnovnom sudu“.

Četiri kluba tvrde da je ovo već treći sudija koji je svojim odlukama zaustavio, kako navode, „samovolju odgovornih lica u UK KLS“ i zaštitio primenu zakona Republike Srbije.

Ujedno su oštro kritikovali način na koji je rukovodstvo Lige komentarisalo sudsku odluku.

„Posebno je originalna ideja da se sudska odluka analizira tako što se, umesto njenog obrazloženja, analiziraju sudija i njegovi navodni ‘podstrekači’. U pravnoj teoriji nam taj pravni lek do sada nije bio poznat“, poručuju klubovi.

Dodaju da je moguće da je reč o „novini nastaloj u UK KLS“, odnosno svojevrsnoj „žalbi na sudiju zato što nam se ne dopada odluka“.

Četiri kluba smatraju da se sudske odluke osporavaju pravnim lekovima, a ne javnim prozivanjem sudija.

Takođe su naveli da će, ukoliko bude potrebno, pitanje eventualne pravne odgovornosti zbog javno iznetih insinuacija o „podstrekačima“ i „haosu u sudu“ proveriti pred nadležnim državnim organima.

„Košarka u Srbiji će se igrati“

Iako priznaju da je organizacija takmičenja za sezonu 2026/2027 trenutno ugrožena, FMP, Dinamik, Spartak i Zlatibor tvrde da uzrok ne treba tražiti u sudskoj odluci, već u činjenici da UK KLS nije u stanju da obezbedi Statutom propisanu većinu.

Prema njihovim navodima, sud je upravo zaustavio pokušaj da se postojeća blokada prevaziđe na način koji nije u skladu sa pravilima.

00:18 Spartak slavi titulu šampiona Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Klubovi, međutim, poručuju da nema razloga za paniku i da će se košarka u Srbiji igrati. Kao mogući izlaz iz aktuelne situacije vide ulogu Košarkaškog saveza Srbije.

- Srećom po srpsku košarku, sistem nije ostavljen bez rešenja. Postoji Košarkaški savez Srbije, kao nadležni nacionalni granski sportski savez, koji ima zakonom utvrđene nadležnosti i koji u situaciji u kojoj organizacija kojoj su povereni operativni poslovi više nije sposobna da ih izvršava, može – a po našem mišljenju i mora – preduzeti mere kako bi obezbedio da se nacionalno prvenstvo organizuje i sezona započne na vreme - navode četiri kluba.

„Kada nemate većinu, niste pobedili“

Na kraju zajedničkog obraćanja, FMP, Dinamik, Spartak i Zlatibor poslali su direktnu poruku rukovodstvu UK KLS.

- Nije napad na košarku kada klub traži da se poštuje Statut; nije napad na Ligu kada se traži zakonitost; i nije napad na UK KLS kada sud utvrdi da postoji dovoljan stepen verovatnoće da je jedna odluka doneta na način koji zahteva privremenu sudsku zaštitu - navodi se u saopštenju.

Četiri kluba zaključuju porukom koja u sportskom duhu opisuje suštinu njihovog stava:

- Košarka ima prilično jednostavno pravilo: kada nemate većinu poena, niste pobedili. Izgleda da je upravo prihvatanje tog pravila, ovoga puta van terena, postalo najteži deo takmičenja. A to već nije košarka.

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