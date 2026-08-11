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Ženska juniorska reprezentacija Srbije zauzela je četvrto mesto na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Švedskoj.

Iako je žal za medaljom i dalje prisutna, treba istaći da je naš tim, jedan od najmlađih na šampionatu, sa čak devet igračica iz pratećeg 2009. godišta, svojim igrama pobrao simpatije svih ostalih selekcija.

1/5 Vidi galeriju Miljana Bojović Foto: FIBA

Upravo tu maksimalnu posvećenost, energiju i karakter svojih igračica, u prvi plan ističe trener ove ekipe Miljana Bojović.

"Jedni smo od najmlađih na Evropskom prvenstvu, a sigurno najmlađi među ekipama koje su se borile za najviši plasman. Dobili su pohvale svih ostalih reprezentacija zbog načina na koji su igrali. Sve igračice su bile zasluženo u timu, to su igračice sa velikom motivacijom, izraženim takmičarskim duhom, a na prvom mestu se radi o devojkama koje su pre svega dobri ljudi".

Deo uspeha sasvim sigurno leži u sjajnim uslovima koje je naš nacionalni tim imao tokom priprema, kao i sjajnoj saradnji unutar stručnog štaba, na čemu je Bojović zahvalna.

"Želela bih da se zahvalim Košarkaškom savezu Srbije, predsedniku Nebojši Čoviću i posebno potpredsednici Ani Joković, jer uslovi u kojima smo radili su bili takvi da smo morali da razmišljamo samo o košarci. Deci je potom bilo lakše da naše zamisli pretoče u delu. Hvala još jednom Savezu na svemu. Zahvalila bih se celom svom stručnom štabu, svih šestoro smo dali sve od sebe kako bi devojke na terenu dale sve od sebe".

Srbija nije počela na željeni način takmičenje u Stokholmu, ali kada je uhvatila svoj ritam, promenila je tok prvenstva.

"Radi se o sjajnoj generaciji košarkašica, pa sam imala dva puta puno dilema. Pred same pripreme kojih 16 odrediti, jer ima dosta dobrih devojaka za konačan spisak za pripreme, a onda još teža odluka kada smo morali da skratimo spisak na 12 za odlazak na prvenstvo. Nažalost, imali smo peh sa Natašom Vidović, koja bi bila deo krajnjeg spiska da se nije povredila na poslednjoj proveri protiv Rusije. Sve devojke koje su bile od početka sa nama su sasvim zasluženo bile tu, i to su deca koju u budućnosti treba dodatno negovati i razvijati za seniorski tim.

Prvu utakmicu protiv Poljske smo otvorili dosta loše, kao da smo povukli ručnu kočnicu. Sa druge strane, naišli smo na kvalitetnu selekciju Poljske, koja je fizički bila nadmoćnija. Međutim, kako su devojke odigrale drugo poluvreme, to je bio još jedan pokazatelj njihovog karaktera. To se pretočilo u drugu utakmicu protiv Letonije, kada smo se mučili tri četvrtine jer nismo uspeli da materijalizujemo dobru odbranu. Ta utakmica nam je promenila tok prvenstva. Iako smo potom ubedljivo pobedili Hrvatsku, čak ni ta utakmica nije bila laka, jer smo igrali u visokom ritmu i dosta se trošili".

Sistem takmičenja koji je Fiba napravila u prvi plan stavlja četvrtu, potom i petu utakmicu na turniru. Turska je bila rival u osmini finala, a verovatno je mnogima u mislima još uvek onaj poslednji šut rivala i lopta na obruču.

"Utakmica protiv Turske je bila apsolutno najbitnija utakmica, jer može da poništi sav minuli rad. Izašli smo spremni, ali je važnost utakmice doprinela da je otvorimo u grču i stegnuti. Uspeli smo da izdržimo pritisak i da bitne momente odigramo po dogovoru. Nije bilo lako gledati poslednje sekunde, ali negde u sportu treba i sreća da se zasluži. Skinuli smo veliki teret s leđa pošto je prvi cilj bio da budemo među osam. U četvrtfinalu nas je čekala Belgija koja je bila jedan od favorita za medalju. Ušlo smo bez ikakvih očekivanja, samo sa željom da igramo u našem stilu. To naše samopouzdanje se videlo tokom utakmice, igrali smo totalno rasterećeno, tokom cele utakmice smo držali naš ritam, pa ja pored terena nijednog trenutka nisam dovodila u pitanje pobedu".

Dominacija Španije i Francuske u mlađim selekcijama je i ovog puta došla do izražaja. Španija je u finalu savladala velikog rivala sa čak 36 razlike, pa će ostati zapisano da je Srbija izgubila sa najmanjom razlikom, kao i to da je jedina dobila dve četvrtine protiv Špankinja.

"Španija i Francuska su ekipe koje godinama dominiraju u mlađim kategorijama. Pored sistema, imaju veliku brojnost, samim tim i kvalitetniji izbor devojčica. Neka interna šala među trenerima je da Španija i Francuska imaju svoje finale, a mi ostali svoje finale. Ni protiv Španije nismo ušli sa idejom da su oni nepobediva selekcija. Kao što se videlo, zaista smo dobro otvorili utakmicu, hteli smo i išli da pobedimo. Ali nismo imali fizičke snage da pariramo celu utakmicu. Jako sam zadovoljna kako smo odigrali tu utakmicu. Što se tiče Finske, ona je sa ovom generacijom bila šampion Evrope pre dve godine u U16. Ova selekcija je deo njihove strategije, šest košarkašica su u njihovom nacionalnom centru, igraće ove sezone Fiba kup. Neguju ih, rastu i razvijaju se zajedno. Spremna su i fizički dosta jaka ekipa, dozvolili smo im dosta skokova u napadu, čak 24, i to u meču koji je odlučivao o trećem mestu".

Miljana Bojović, koja je prošle godine na EP zauzela sedmo mesto, sada četvrto, još jednom ističe značaj ove generacije devojaka.

"Ima dosta talentovane dece u ovoj generaciji, treba im posvetiti još više pažnje i vremena. Ima dece koja su dosta željna košarke, željna da se bore, da igraju za nacionalni dres. Mi nijednog trenutka na prvenstvu nismo imali problem sa manjkom energije i želje. Definitivno, zaključnu ocenu ne gledam kroz krajnji rezultat. Gledam je kroz ceo put koji smo prošli, odnose koje sam uspostavila sa igračicama tokom priprema, da li sam izvukla maksimum iz igrača... Iz tog ugla dosta sam zadovoljnija ovim letom u odnosu na prošlo. Sam taj put tokom priprema odrazio se na samo prvenstvo gde su, kao što sam rekla, devojke igrale sa dosta energije, u svom ritmu, sjajno se ponašale i borile za svoju državu", rekla je trener ženske juniorske ekipe Miljana Bojović.