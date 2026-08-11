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Dimitris Janakopulos izazvao je pravu buru u košarkaškim krugovima izjavom da je Panatinaikos poslao zvaničnu ponudu Nikoli Jokiću, a usledila je i potvrda koja je stigla direktno iz okruženja srpskog centra.

Prvi čovek atinskog velikana nedavno je, tokom gostovanja u podkastu "Euro Insiders", izneo podatak da je lansirao ponudu za trostrukog najkorisnijeg igrača NBA lige, ali je isto tako dodao da je njegov predlog ekspresno odbijen.

"Mislite da nisam bio ozbiljan? Pitajte Miška Ražnatovića".

U razgovoru za Mozzart Sport, poznati košarkaški menadžer zvanično je potvrdio da je atinska ponuda za prvu zvezdu Denvera zaista stigla.

"Sve što je Dimitris izjavio u intervju za 'Euro Insiders', a vezano za ponudu Nikoli Jokiću je tačno", rekao je Ražnatović u javljanju za Mozzart Sport i dodao:

"Za 30 godina bavljenja ovim poslom nisam se susreo sa takvom ponudom".

1/10 Vidi galeriju Nikola Jokić slavi na hipodromu u Subotici Foto: Printscreen

Ražnatović je naglasio da, bez obzira na njenu finansijsku težinu, ta ponuda ni u jednom trenutku nije predstavljala realnu opciju za srpskog košarkaša.

"Imajući u vidu veoma direktan odnos, koji imam sa njim, odmah sam mu objasnio da ponudu nije moguće razmatrati".